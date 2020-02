Grevesmühlen

Namen sind eine komplizierte Sache, einmal vergeben, sind sie schlecht rückgängig zu machen. Und noch schwerer zu erklären. Jüngstes Beispiel: Die Frage meines siebenjährigen Sohnes, weshalb der Supermarkt denn eigentlich Supermarkt hieße. Die Lösung liegt auf der Hand beziehungsweise im Einkaufskorb. Na, weil es dort Superkräfte zu kaufen gebe, antwortete ich ohne viel nachzudenken. Ist doch logisch. „Du meinst, da kann ich im Regal eine Tüte ’Fliegen’ kaufen und im nächsten Regal gibt es ein Kilo ’Unsichtbar’ und weiter hinten noch eine Packung ’Superstark’?“ Ganz genau. Die Mutter schüttelte mit dem Kopf ob unseres Dialogs, die zehnjährige Tochter, die mit Dinos und Superhelden so gar nichts am Hut hat, seufzte genervt. Doch der Steppke kam erst so richtig in Fahrt. „Dann nehme ich eine Tüte ’Wachsen’ für Kalle (Das ist unsere Katze, Anm. des Autors.), dann habe ich das größte und stärkste Haustier der Welt.“ Kein Problem, so machen wir das.

Von Michael Prochnow