Grevesmühlen

Rund 100 Mitglieder zählt der Kreisverband Bündnis 90/die Grünen in Nordwestmecklenburg. „Das sind deutlich mehr als noch vor zehn Jahren“, sagt der Vorsitzende Mathias Engling. Der Softwarewentwickler ist Anfang 30 und nicht nur das Sprachrohr der Grünen in der Region, sondern auch ein Abbild der neuen Generation jener Politiker, die sich heute für das Klima und die Umwelt einsetzen. „Wir haben in den vergangenen Jahren vor allem viele junge Leute dazubekommen.“ Und das ist ein Grund, warum sich die Partei im kommenden Jahr große Ziele gesetzt hat. Neben dem Einzug zurück in den Schweriner Landtag, was laut Mathias Engling oberste Priorität habe, gibt es auch Bestrebungen, die Wahl des Landrates beziehungsweise der Landrätin von Nordwestmecklenburg im kommenden Frühjahr mitzubestimmen. „Es gibt durchaus die Möglichkeit, dass wir einen eigenen Kandidaten oder eine Kandidatin aufstellen“, betont der Kreisvorsitzende. „Diese Kraft, so denke ich, die haben wir.“

Landratswahl voraussichtlich im April oder Mai

Mathias Engling, Softwareentwickler aus Grevesmühlen ist Kreisvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen. Quelle: Archiv

Anzeige

Bislang hat neben Amtsinhaberin Kerstin Weiss ( SPD) nur die Linke mit Jörg Bendiks, einem jungen Lehrer aus Grevesmühlen, ihren Hut in den Ring geworfen. Was allerdings auch möglich sei laut Engling eine Kooperation zur Landratswahl mit einer anderen Partei, beispielsweise der CDU oder der SPD. Abhängig sei dies von den Themen, die sich die Parteien beziehungsweise die Bewerber setzen würden. „Klimaschutz und Umwelt haben zwar alle auf der Agenda, aber es ist ein Unterschied, ob man darüber redet, oder es auch durchzieht, wenn es am Ende Geld kostet und Entscheidungen verlangt.“ Tatsache sei allerdings auch, dass das Superwahljahr 2021 eine Menge Kraft, Geld und Zeit kosten wird. „Vor allem ein Wahlkampf auf kommunaler Ebene wie die Landratswahl ist sehr aufwändig, denn der findet direkt vor Ort statt.“ Eine Entscheidung über eine mögliche Kandidatur in Nordwestmecklenburg soll voraussichtlich im November fallen. Die Themen, die Engling und seine Mitstreiter setzen wollen, sind die Verbesserung des ÖPNV, Bürgerbeteiligung und alles, was mit Klima und Umwelt zu tun hat. „Ja, das sind viele Themen, aber mittlerweile haben wir genügend Leute, die sich auch mit den einzelnen Bereichen beschäftigen können und wollen.“

Auch wenn die Wahlen in den Dörfern und Städten erst im Mai 2024 stattfinden werden, so hat Mathias Engling ein Ziel vor Augen. „Wenn in jedem Parlament in den Städten und Gemeinden ein Mitglied oder zumindest ein Unterstützer von uns sitzt, dann haben wir es geschafft.“

Von Michael Prochnow