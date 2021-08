In der Rubrik „Gesicht des Tages“ stellen wir Menschen in Nordwestmecklenburg vor. Heute: Sven Schröder, Vorsitzender des DRK-Ortsvereins Schönberger Land.In der Rubrik „Gesicht des Tages“ stellen wir Menschen in Nordwestmecklenburg vor. Heute: Sven Schröder, Vorsitzender des DRK-Ortsvereins Schönberger Land.