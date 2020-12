Dassow

Vor fünf Jahren kamen 890 000 Flüchtlinge nach Deutschland. Einer von ihnen: Mutaz Al Younes. Er landete schließlich in Dassow. Hier fand er Helfer, die sich um viele Dinge kümmerten und aus denen schließlich Freunde wurden.

Kirsten Fischer ist eine von ihnen. Sie unterstützt noch heute vier Syrer. „Die ersten zwei Jahre waren da für mich relativ intensiv“, berichtet die Frau, die im Dassower Ortsteil Wilmstorf wohnt. Sie erklärt: „Es ist ganz, ganz wichtig, dass man Deutsch kann. Die Sprache ist eine wichtige Brücke.“

Als Mutaz Al Younes vor fünf Jahren nach Dassow kam, konnte er kaum Deutsch. Jetzt spricht er die Sprache seiner neuen Heimat sehr gut. Er hat sie in einer Schule gelernt, aber auch privat. Der 35-Jährige erzählt: „Mehr als zwei Jahre waren wir mit der Sprache beschäftigt. Das hat gut geklappt.“

Arbeit in Boltenhagen und Dassow gefunden

Mutaz Al Younes absolvierte in Lübeck einen Integrationskurs. Mit Erfolg. Er berichtet: „Danach habe ich gleich eine Stelle in Boltenhagen bekommen.“ Er arbeitete in einer Rezeption. Später bekam er einen Job in Dassow, wo er noch heute wohnt. Er wechselte als Servicekraft zum neu eröffneten Klinikum Schloss Lütgenhof. In Syrien hatte er etwas ganz anderes studiert: Jura.

Flexibel zu sein, ist eine Erfolgsformel der Syrer, die vor fünf Jahren nach Dassow kamen. Hassam Ab Deeb arbeitete in seiner alten Heimat als Manager bei Ford. In Deutschland absolvierte er Sprachkurse und Praktika. Immer wieder bildete er sich weiter. Nun arbeitet der 37-Jährige in Lübeck als Finanzbuchhalter.

„Die beste Integration sind die Sprache und die Arbeit“, sagt Annette Espenschied. Sie gehört zu einem Helferkreis von Dassowern, die sich vor fünf Jahren darum kümmerten, dass die neuen Bürger der Stadt geeigneten Wohnraum bekamen, Integrationskurse besuchen konnten, Kontakt zu anderen Einwohner bekamen. Ihr Mann Hans Espenschied erinnert sich: „Wir haben die Jungs zu Ämtern begleitet, Telefonate geführt und vieles mehr.“

Syrer engagieren sich in Dassow

Vor fünf Jahren erklärte Hans Epenschied, dass die Devise der in Dassow angekommenen Syrer lautet, nicht nur zu nehmen, sondern auch zu geben. „Und so engagieren sie sich, wo sie nur können“, sagt der Dassower. Syrer halfen in Dassow bereits bei zahlreichen Gelegenheiten, so auch bei der Organisation des Weihnachtsmarktes, bei Veranstaltungen des Heimat- und Tourismusvereins, bei Arbeiten im stadteigenen Rosengarten und auf dem Friedhof.

Der Weg von Mohammad Al Daher zum ersten Job in Deutschland führte über ein Praktikum. Er kam gut an. Ein Unternehmen für Veranstaltungstechnik stellte ihn ein. Doch von einem Tag auf dem anderen war die ganze Branche nicht mehr gefragt – Coronakrise. Mohammad Al Daher fand eine neue Anstellung. Seine guten Leistungen hatten sich herumgesprochen. Der 36-Jährige arbeitet jetzt bei Memtex, einem Lübecker Unternehmen für professionelle Installation von Audio-, Video- und Medientechnik. Über eine Laufgruppe hat Mohammad Al Daher viele Kontakte zu Menschen in seiner neuen Heimat bekommen.

Dassower fühlen sich in syrischen Familien willkommen

Sind aus den Helfern in Dassow und den Syrern Freunde geworden? Sie sind sich einig: Es ist mehr. Eine Familie? „Ja“, antworten alle. Die Atmosphäre bei Treffen ist herzlich, familiär. Die Dassower fühlen sich in den syrischen Familien immer willkommen, die Syrer ebenso bei den Dassowern.

„Wir schaffen das“: Dieser Satz gilt für die drei Syrer, die 2015 nach Dassow kamen. Sie sind angekommen, haben Arbeit, Freunde und Bekannte gefunden. Mutaz Al Younes blickt optimistisch in die Zukunft. Er sagt: „Es geht weiter und weiter.“

Über den Autor

Von Jürgen Lenz