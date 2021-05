Gägelow

Der Journalist Jenke von Wilmsdorff hat auf ProSieben ein neues Format gestartet. „Jenke. Crime“ taucht tief in die Geschichten der Protagonisten ein. Zum Start gab es Einblicke in die Lebensgeschichte eines ehemaligen Drogenkuriers, in der zweiten Folge am Dienstag, 12. Mai, um 20.15 Uhr geht es um die rechte Szene in Nordwestmecklenburg. Im Mittelpunkt der zweistündigen Sendung steht Philip Schlaffer, ehemals Anführer des Motorradclubs „Schwarze Schar“ in Gägelow, Ex-Betreiber des Werwolf-Shops in Wismar und über Jahre hinweg eines der bekanntesten Gesichter der rechten Szene in der Region. Nach seiner Haftentlassung im Jahr 2017 geht er mit Videos online, in denen er erklärt, dass er mit seinem früheren Leben abgeschlossen habe.

„Hass, Macht, Gewalt“

Viele zweifeln an seiner Aussage, ehemalige Weggefährten ebenso wie Justiz und auch die Presse. Doch Philip Schlaffer bleibt standhaft. In der OSTSEE-ZEITUNG erscheint 2018 ein erstes Interview mit ihm, geführt von einem Journalisten, der ihn zuvor viele Jahre beobachtet hat bei Razzien und Gerichtsprozessen. Es folgen Fernsehauftritte, zahlreiche Interviews und Anfang 2020 schließlich die Veröffentlichung seines Buches „Hass, Macht, Gewalt“, in dem er die Stationen seiner kriminellen Karriere beschreibt und seinen Wandel versucht zu erklären.

Sendetermin am 12. Mai um 20.15 Uhr

Inzwischen ist Philip Schlaffer in der rechten Szene zum Verräter und Hasssymbol geworden. Für Jenke von Wilmsdorff und seine Redaktion genau der richtige Protagonist, um in der zweiten Folge den Menschen Philip Schlaffer vorzustellen, sein Umfeld zu beschreiben und auch seine Familie erzählen zu lassen, wie es sich anfühlt, wenn der Sohn zum Kriminellen wird. Auch die Redaktion der OSTSEE-ZEITUNG kommt in der Dokumentation zu Wort.

Von Michael Prochnow