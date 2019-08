Hanshagen

Bei der Sprengung eines Zigarettenautomaten in Hanshagen zwischen Grevesmühlen und Rehna haben sich der beziehungsweise die Täter offenbar verletzt. Nach Polizeiangaben meldeten Anwohner gegen 2.10 Uhr in der Nacht von Freitag zu Sonnabend einen lauten Knall in der Hofstraße. Wie sich herausstellte, hatten Unbekannte den Zigarettenautomaten, der unmittelbar an der Ortsdurchfahrt steht, gesprengt. Die Trümmerteile lagen bis zu 15 Meter von der Stelle entfernt, wo der Automat sich befunden hatte. Durch die Wucht der Explosion wurde das Gerät völlig zerstört. Die Beamten fanden Blutspuren an den Trümmerteilen und gehen davon aus, dass der oder die Täter sich bei der Explosion beziehungsweise beim Aufbrechen verletzt haben.

Die Trümmerteile lagen bis zu 15 Meter entfernt. Quelle: Michael Prochnow

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach den Tätern. Wer kann Hinweise auf den oder die Täter geben oder hat relevante Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt das Polizeirevier Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881 7200 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen

Von Michael Prochnow