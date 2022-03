Tag der Sauberkeit: Grevesmühlen räumt auf

Grevesmühlen

Zum mittlerweile 29. Mal rufen der Bauhof und die Stadtverwaltung die Grevesmühlen dazu auf, beim großen Frühjahrsputz mitzumachen. Der „Tag der Sauberkeit“, wie die Aktion offiziell heißt, findet in diesem Jahr am Sonnabend, 2. April, statt. Start der Aktion ist um 9 Uhr am Parkplatz am Ploggensee hinter dem Imbiss. Der Bauhof übernimmt die Einteilung der Sammelschwerpunkte und stellt Müllsäcke und Arbeitshandschuhe zum Sammeln von Unrat und Müll bereit.

Zum Abschluss gibt es um 11 Uhr für alle Teilnehmer auf dem Parkplatz am Ploggensee einen kleinen Imbiss. Info der Stadtverwaltung: „Falls aus organisatorischen Gründen Schulen, Vereine oder Kindertageseinrichtungen einen anderen Termin wählen müssen, bitten wir um Rückmeldung, um die notwendige Unterstützung geben zu können.“

Von OZ