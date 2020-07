Tag der Seenotretter: So waren die Anfänge in Mecklenburg

Rostock

„Es ist eine Schande für ganz Deutschland, dass so etwas an seinen Küsten vorkommen kann. Warum werden, wie in England, nicht auch an unseren Küsten Rettungsboote stationiert mit einer fortwährenden Küstenbewachung?“, schrieb der Navigationslehrer Adolph Bermpohl (1833-1887) in der Vegesacker Wochenschrift, als am 10. September 1860 die hannoversche Brigg „Alliance“ vor Borkum gestrandet war und alle Versuche scheiterten, eine wirksame Hilfe zu organisieren.

Nur der unseligen inneren Zersplitterung Deutschlands, dem Partikularismus, war es zuzurechnen, dass es bisher keine einheitliche Vorsorge zur Rettung Schiffbrüchiger an den Küsten der Nord- und Ostsee gab. Preußen (1802), Frankreich, Belgien (1838), Niederlande (1824), Großbritannien (1850) und Dänemark (1852) hatten damals ihre Küsten längst mit Rettungsstationen versehen.

Deutschland hinkte vor 160 Jahren hinterher

Der Vegesacker Weckruf wurde nun endlich auch an allen deutschen Küsten gehört und aufgenommen. Bisher bestanden nur einzelne Vereine ( Hamburg, Emden, Bremerhaven), die sich unabhängig voneinander um den Aufbau von Rettungsstationen kümmerten und finanzierten sowie Rettungsmänner ausbildeten.

Nun wurde die Forderung nach einem gemeinsamen deutschen Verein immer lauter. Dieser sollte die Rettung Schiffbrüchiger an der gesamten Küste wirksam organisieren, den Erfahrungsaustausch unter den Stationen fördern und die Mittel aufbringen, um alle gefährlichen Küstenpunkte zu schützen.

„Rausfahren, wenn andere reinkommen“

Als am 29. Mai 1865 endlich die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger ( DGzRS) in Kiel gegründet wurde, existierten bereits 22 Stationen, darunter eine Boots- und eine Raketenstation in Warnemünde, sowie die schon 1847 von Großherzog Friedrich Franz II. von Mecklenburg-Schwerin finanzierte erste Seenotrettungsstation Wustrow (Fischland). Nach 1865 entstanden u. a. folgende Rettungsstationen: Darßer Ort 1866, Insel Poel/Timmendorf 1869, Arendsee 1882.

Im Jahre 1910 bestand an der gesamten deutschen Küste von Borkum bis Nimmersatt ( Ostpreußen) ein einheitlich ausgerüstetes Netz mit 129 Seenotrettungsstationen. Das Motto der ehrenamtlichen Seenotretter „Rausfahren, wenn andere reinkommen!“ hat seit der Gründung der Gesellschaft Gültigkeit. Diesen tüchtigen und mutigen Männern, die sich selbst in Gefahr begeben, um andere zu retten, gilt die uneingeschränkte Hochachtung der Mitmenschen.

Ursprüngliche Station befand sich in Rerik

Ursprünglich bestand im Küstenabschnitt der Mecklenburgischen Bucht eine Station der DGzRS in Alt Gaarz ( Rerik). Doch als Vertreter der Gesellschaft den Ausbildungsstand deren Rettungsmänner überprüfen wollten, zogen die Fischer des Ortes es vor, dem Aalfang nachzugehen.

Daraufhin wurde die Station nach Arendsee (Kühlungsborn-West) verlegt und im gleichen Jahr ein Rettungsschuppen erbaut. Wie nahezu in allen kleinen Orten, setzte sich auch hier viele Jahrzehnte die Mannschaft hauptsächlich aus Fischern zusammen, die sich am besten mit den wechselnden Winden, den Tücken der Brandung und dem Entstehen von Sandbänken und Strömungen im Küstenbereich auskannten.

Ein Leinenrettungswagen um 1875 steht im Heimatmuseum Warnemünde. Quelle: Sammlung Jürgen Jahncke

Eine wirksame Hilfe bei der Seenotrettung konnte damals nur mit einem geeigneten Ruderrettungsboot, mit Rettungsmitteln und Raketenapparat sowie einer geschulten seekundigen Mannschaft erfolgen.

Die Kosten für ein Rettungsboot betrugen etwa fünfhundert Taler, für den Erwerb von Zubehör, Transportkarren und Bootsschuppen musste man etwa elfhundert Taler rechnen, für den Raketenapparat, auch als Mörser bezeichnet, wurden etwa zweihundert Taler veranschlagt, sodass die Sachkosten für das Einrichten einer Rettungsstation zwischen sechzehn- bis achtzehnhundert Talern lagen.

Rettungsboot konnte sich selbst wieder aufrichten

Das Rettungsboot (26 Fuß lang, sechseinhalb Fuß breit, zweieinhalb Fuß tief) besaß inwendig am Boden und unter den Sitzbänken luftdicht verschlossene kupferne Kästen und einen flachen eisernen Kiel von solcher Schwere, dass sich das Boot, wenn es umschlug, selbst wieder aufrichten und das Wasser im Boot durch ein Ventil in kurzer Zeit wieder auslaufen konnte.

Außerdem hatte es kurze Leinen mit Holzkugeln außenbords hängen, um Schwimmenden bei Seegang das Ergreifen des Bootes zu erleichtern. Die Besatzung trug Korkjacken (Schwimmwesten), die die Bewegung der Arme ermöglichten und 17 ½ Kilo Tragkraft besaßen, um einen menschlichen Körper über Wasser zu halten.

Das Rettungsboot wird vom Ablaufwagen gelöst und rutscht ins Wasser in Arendsee. (heute Kühlungsborn). Quelle: Horst Winter

Das Rettungsboot wurde vollständig seefertig auf einem Transportwagen in einem Schuppen aufbewahrt und bei Einsatz von requirierten Pferden in die Nähe des Havarieortes transportiert. Zu den unbedingt notwendigen Werkzeugen einer Rettungsstation gehörten: Wurf- und Raketenleinen, Tauwerk, Anker, Spaten, Signalflaggen, Laternen, Handkarre, Rettungsboje, Rettungsringe (meist mit Rentierhaar gefüllt) und fünf bis sechs Fuß lange Planken.

Rettungsgerät mit Hosenboje und Flaschenzug

Das Rettungsgerät für Strandungen wurde auf zwei kleinen vierräderigen Wagen verteilt. Auf dem ersten befanden sich u. a. Rettungstau, Bohranker, der in den Boden eingebohrt wurde, um den Wagen zu stabilisieren, Raketengestell, auf dem zweiten Leinenkästen mit je 500 Meter langen Raketenschießleinen, Rettungsraketen Hosenboje, Talje (Flaschenzug). Der Raketenapparat gestattete es, Leinen vom Strand aus bis zu einem 500 Meter entfernten havarierten Schiff hinüberzuschießen, um Schiffbrüchige in einer Hosenboje an Land zu ziehen.

Illustration aus der Zeitschrift „Die Gartenlaube“ 1861, Heft 51 Quelle: Sammlung Jürgen Jahncke

Heute verfügt die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger ( DGzRS) über 55 Stationen und 59 Rettungsboote und rettete im Jahr 2019 insgesamt 81 Menschen aus Seenot, befreite 270 Personen aus drohender Gefahr auf See, bewahrte 54 Schiffe/Boote vor dem Totalverlust und leistete 1014-mal Hilfe für Wasserfahrzeuge.

Die Rettungsboote der Gesellschaft werden etwa 2000 Mal pro Jahr zu einem Einsatz gerufen. Insgesamt haben die Rettungsmänner seit Bestehen der Gesellschaft 85 234 Menschen aus Seenot gerettet oder aus lebensbedrohlichen Situationen befreit.

Die gemeinnützige Hilfsorganisation finanziert sich durch freiwillige Spenden (74-76 Prozent), aus Nachlässen (7-8 Prozent), von Beiträgen der Schifffahrt (sieben bis neun Prozent), durch Sammelschiffchen (sechs Prozent) und Bußgelder (drei bis fünf Prozent). Die Gesamteinnahmen betrugen 2019 insgesamt 93,5 Millionen Euro. Die Gesellschaft beschäftigt 279 Personen. 800 ehrenamtliche Seenotretter versehen ihren achtenswerten Dienst an den deutschen Küsten.

