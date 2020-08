Schönberg/Lübeck

Das Amt Schönberger Land, das für die drei nordwestmecklenburgischen Ostseestrand-Abschnitte in Pötenitz, Rosenhagen und Barendorf zuständig ist, hat zum Wochenende angesichts des erwarteten Besucherandrangs an der norddeutschen Küste verschärfte Kontrollen angekündigt. Volker Schuhr (Fachbereichsleiter Ordnung/Soziales) erklärt, dass der Ordnungsdienst mit Polizei-Unterstützung vor allem am Sonnabend und Sonntag verstärkt im Einsatz sei.

„Situation war bereits am letzten Wochenende grenzwertig“

„Die Situation war bereits am letzten Wochenende grenzwertig, wobei die auswärtigen Fahrzeuge auf den überfüllten Parkflächen gefühlt zu 80 Prozent aus Lübeck und Hamburg kamen“, berichtet Schuhr und fügt hinzu: „Wenn jetzt die vollen Strände an der Lübecker Bucht quasi für gesperrt erklärt werden und Tagesgäste zum Ausweichen auf andere Orte gedrängt werden, könnte es auch bei uns am Strand coronatechnische Probleme geben.“

Nur 3,50 Meter breit ist die Zufahrtsstraße nach Rosenhagen, auf der gesamte Verkehr in Richtung Strand durchfließt. Quelle: Dirk Hoffmann

Drei Probleme: Zugeparkte Straßen, illegaler Tourismus, wildes Zelten

Die drei hauptsächlichen Problembereiche seien zugeparkte Strandzufahrten, die das Passieren von Rettungsfahrzeugen oder der Feuerwehr im Notfall massiv erschwerten, illegaler Tagestourismus vor allem aus den benachbarten Bundesländern Schleswig-Holstein und Hamburg sowie wildes Zelten und Entfachen von Lagerfeuern im naturgeschützten Dünengürtel.

„Fahrten von Lübeck nach Lübeck sind kein legaler Transit“

Zur Corona-Verfügungslage in Mecklenburg-Vorpommern erläutert Schuhr: „Es gibt zwar in der Ende Juli aktualisierten Quarantäne-Verordnung einen Passus zum erlaubten Transit durch Mecklenburg-Vorpommern. Aber der trifft für Fahrten etwa von Lübeck nach Lübeck – über Schlutup, Dassow und Pötenitz zum Priwall – aus meiner Sicht nicht zu, da der Priwall ja keine Enklave ist.“ Die Anreise über Travemünde und per Fähre sei schließlich jederzeit möglich, auch wenn dabei die Fährgebühr anfalle.

Bußgelder ab 150 Euro für Verstöße gegen Verordnung

Verstöße gegen das bis Ende August geltende Einreiseverbot für Individualtouristen ohne gebuchte Übernachtung können mit Bußgeldern von 150 Euro an aufwärts geahndet werden. Dazu merkt der Ordnungsamtsleiter an: „Trotz zuletzt spürbar angestiegenen Infektionszahlen ist die Akzeptanz für die verordneten Corona-Beschränkungen bei der Bevölkerung stark abnehmend, insofern müssen wir die Kontrollen entsprechend stark erhöhen.“ Allerdings stellt Schuhr auch klar: „Es geht mir und uns dabei nicht darum, möglichst hohe Bußgelder zu kassieren, sondern darum, die geltende Landesverordnung zur Pandemie-Eindämmung durchzusetzen.“

Von Andreas Oelker