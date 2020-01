Tagespflege in Grevesmühlen: „Hier kommen wir endlich wieder unter Leute“

Grevesmühlen

Es gibt viele Gründe, warum ältere Menschen eine Tagespflege besuchen. Für die meisten zählt nicht nur das Pflegeangebot. „Für viele ist es eine Möglichkeit, wieder Kontakte aufzunehmen“, sagt Thomas Moll. Seit ersten Januar dieses Jahres bietet sein Pflegedienst auch eine Tagespflege an. Künftig können bis zu 19 Gäste ihren Tag im Wohnpark Diamant im Zentrum von Grevesmühlen verbringen.

Die ersten Senioren haben das Angebot bereits dankend angenommen. So auch ein Ehepaar aus Bonnhagen, das künftig immer dienstags und donnerstags nach Grevesmühlen kommen wird. „Zu Hause sind wir beide immer nur alleine. Da fällt einem irgendwann die Decke auf den Kopf“, erzählt die 83-Jährige, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte.

Freunde finden und Neues ausprobieren

Dabei haben sie und ihr Mann eine große Familie: vier Kinder, mehrere Enkel und Urenkel. „Doch die müssen natürlich arbeiten und haben ihre eigenen Dinge zu tun“, berichtet die Senioren weiter. In der Tagespflege könnte das Ehepaar nun nicht nur neue Freunde finden und alte Bekanntschaften, sie könnten auch Neues ausprobieren.

Am Donnerstagvormittag stand zum Beispiel Kegeln auf dem Plan. „Das habe ich in meinem Leben noch nicht gemacht. Das war sehr lustig“, berichtet die Bonnhagenerin. Melanie Knaust ist Leiterin der Tagespflege. Sie versucht, sich stets ein abwechslungsreiches Programm für ihre Gäste einfallen zu lassen. „Ich erarbeite immer einen groben Wochenplan, gehe natürlich aber auch auf die Wünsche der Besucher ein.“

Sinnvolle Beschäftigung

Ziel der Tagespflege ist es, den älteren Menschen eine kurzweilige, aber sinnvolle Beschäftigung zu bieten. Bisher wurde schon gemeinsam Bingo gespielt, gebacken und gezeichnet. Künftig möchte Melanie Knaust mit ihren Gästen auch ein bis zwei Mal in Woche selbst Mittag kochen. „In den nächsten Tagen wird zudem ein Beamer und eine Leinwand installiert, damit wir Kinoabende veranstalten können“, ergänzt Thomas Moll.

Pflegekasse übernimmt Großteil der Tagespflege-Kosten Rund 110 Mitarbeiter gehören mittlerweile zum Pflegedienst Moll in Grevesmühlen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahre 2017. Zu dessen Angeboten zählen der ambulante Pflegedienst, das betreute Wohnen und die Wohngruppen im Wohnpark Diamant in der Karl-Marx-Straße 14 und seit Januar 2020 auch die Tagespflege und ein eigener Fahrdienst. 19 Gäste können in der Tagespflege des Pflegedienstes betreut werden. Ihnen stehen ein Gemeinschaftsraum mit Küche, eine große Dachterrasse, ein Balkon, ein Therapieraum und mehrere Schlafräume zur Verfügung. Die Kosten für die Tagespflege werden von der Pflegekasse je nach Pflegegrad (PG) wie folgt täglich übernommen: 42,37 Euro bei PG 1, 49,88 Euro bei PG 2, 56,70 Euro bei PG 3, 63,53 Euro bei PG 4, 66,94 Euro bei PG 5. Hinzu kommen ein Eigenanteil von 21,10 Euro. Dieser umfasst die Investitionspauschale, die Unterkunft und die Verpflegungskosten.

Eine Mitmachpflicht gibt es für die Angebote nicht. „Wir haben auch Gäste, die hier einfach sitzen und sich nicht beteiligen möchten“, sagt Melanie Knaust. Aber auch das sei okay. Jeder solle nur das machen, worauf er Lust hat. Einmal in der Woche geht es mit den Gästen auf Ausflüge, entweder ins Städtische Museum in Grevesmühlen, an den Strand nach Boltenhagen oder einfach in ein Café. „Das hier ist wirklich eine feine Sache“, kommentiert einer der Gäste das Angebot.

Nachfrage nach Tagespflege

Doch wie kam der Pflegedienst überhaupt auf die Idee, die Tagespflege in sein Repertoire aufzunehmen? „Der Bedarf war einfach da“, erklärt Thomas Moll. Zuvor hätte nur die Arbeiterwohlfahrt in Grevesmühlen eine Tagespflege angeboten. Mit dem weiteren Angebot würde nicht nur den Pflegebedürftigen geholfen werden. „Wir entlasten auch die Angehörigen, die sich sonst um jene kümmern würden.“

Die meisten der Gäste kommen ein- bis zweimal in der Woche in die Karl-Marx-Straße 14. Aktuell seien im Schnitt immer zehn bis zwölf Leute da. Ausgelegt sind die Räume für 19 Personen. Thomas Moll aber wollte nicht direkt mit voller Kapazität starten. Der Grund: „Es braucht seine Zeit, bis sich Abläufe einspielen, deshalb beginnen wir erst einmal mit einer kleineren Belegung“, erklärt der Unternehmer.

Eigener Fahrdienst

Mit dem Tagespflege-Angebot startete auch ein hauseigener Fahrdienst. Zwei Fahrzeuge schaffte der Pflegedienst Moll dafür an. „Damit können wir nicht nur unsere Gäste für die Tagespflege abholen und wieder nach Hause fahren. Wir können unsere Bewohner nun auch ins Krankenhaus bringen und das sogar liegend“, sagt Leiter Thomas Moll.

Fahrdienstleiter Ralf Grote und Kollege Jörg Niebuhr haben bereits ihre ersten Fahrten gemacht und freuen sich auf die weitere Arbeit. Sie gehören zu den vier Mitarbeitern, die künftig den Fahrdienst leisten und auch dafür sorgen, dass nicht nur Menschen aus Grevesmühlen, sondern auch die aus dem Umland das neue Tagespflege-Angebot nutzen können.

