Tankdeckel vergessen? Ölspur führt quer durch Grevesmühlen

Die Feuerwehr in Grevesmühlen musste am Sonntag eine Ölspur beseitigen, die von der Total-Tankstelle bis zur Klützer Straße führte. Doch wie war diese dorthin gekommen? Fachleute vermuten, dass ein Autofahrer oder eine Autofahrerin vergessen hat, nach dem Tanken den Tankdeckel zu schließen. Was dafür spricht.