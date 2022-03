Tankdeckel vergessen? Ölspur zieht sich quer durch Grevesmühlen

Grevesmühlen

Sisiphos-Aufgabe für die Grevesmühlener Feuerwehr: Am Mittwochnachmittag mussten die Männer und Frauen einen Ölspur aufnehmen, die sich durch die halbe Stadt zog. Auffällig dabei: Vor allem in den Kurvenbereichen zeigte sich der Ölfilm auf der Fahrbahn, weil es am Vormittag gergnet hatte und die Fahrbahnen feucht waren, war es streckenweise spiegelglatt an den Stellen, wo Öl beziehungsweise Treibstoff ausgelaufen war. Zwar stand die Ursache für die Ölspur am Mittwochnachmittag noch nicht fest. Allerdings deutet einiges darauf hin, dass es ein Bus gewesen sein könnte. Es wäre nicht der erste Fall in Grevesmühlen.

Im September vergangenen Jahres mussten mehrere Feuerwehren ausrücken, weil sich eine Ölspur durch Teile von Grevesmühlen über Upahl bis nach Schönhof hingezigen hatte. Der Grund damals: Ein nicht eingerasteter Tankdeckel eines Schulbusses. Immer in den Kurven war Diesel auf die Straße geschwappt. Seine Spur ließ sich vom Hof der Busbetriebe über die Schule bis in Richtung Mühlen Eichsen mühelos nachverfolgen.

Von Michael Prochnow