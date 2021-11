Tanzstar aus Herrnburg wird Landesmeisterin: Samantha Schirmers Erfolgsgeschichte

Herrnburg

Tanzen ist die große Leidenschaft von Samantha Schirmer. Angefangen hat sie als Dreijährige in einer Kindertanzgruppe. Mit acht Jahren tanzte sie ihr erstes Turnier – damals noch zusammen mit einem Mädchen, denn bei den Tänzern herrscht Jungsmangel. Jetzt ist Samantha Schirmer 14 Jahre alt und kann ihren bisher größten Erfolg feiern. Die Herrnburgerin holte bei den Norddeutschen Meisterschaften im Junioren-Lateintanz den Landesmeistertitel für Schleswig-Holstein.

Sie begeisterte im Finale zusammen mit ihrem Partner, Benedikt Heins aus Schwerin. Die beiden Teenager überzeugten die Jury mit ihrer Darbietung der lateinamerikanischen Tänze Cha Cha Cha, Rumba und Jive.

Vizelandesmeisterin in höherer Altersklasse

Samantha Schirmer und ihr 13-jähriger Tanzpartner traten dann auch noch in der höheren Altersklasse ab 16 Jahren an. Hier holten sie in einem starken Feld von 13 Paaren den Vizelandesmeistertitel, ebenfalls für Schleswig-Holstein.

Die beiden Mecklenburger treten im Nachbarbundesland an, weil sie für den Tanzclub Concordia Lübeck starten. Für Samantha Schirmer ist er viel besser zu erreichen als der nächste Tanzclub in MV. Benedikt Heins trainiert seit zwei Jahren in Lübeck, weil sich in Schwerin keine passende Tanzpartnerin für ihn fand.

„Ich will groß rauskommen und viele Erfolge“

Warum tanzt Samantha Schirmer? Sie antwortet: „Es macht Spaß, sich zu Musik zu bewegen.“ Die 14-Jährige nimmt gerne an Turnieren teil und findet es gut, wenn sie schöne Kleider anziehen kann und sich stylt. „Ich will erfolgreich sein“, sagt sie. Ihr Ziel: mehrere Landesmeistertitel holen und in den Tanzklassen aufsteigen. Ihr Lieblingstanz ist der Rumba. Warum? „Es ist der Tanz der Liebe.“

Samantha Schirmer ist in einer Tanzfamilie groß geworden. Mutter Barbara startete bereits als Elfjährige mit dem Turniertanz. Sie macht es heute noch, tanzt Standard und Latein. In der kommenden Woche tritt sie bei den Landesmeisterschaften im Lateintanz an. Sie hat bereits mehrere Landesmeistertitel in Standard und Latein. Den ersten holte sie als Zwölfjährige.

Auch Samanthas Großeltern begeisterten sich für den Tanzsport. Sie nahmen bis zum 75. Lebensjahr an Turnieren teil. Samathas fünf Geschwister haben eines gemeinsam: Alle tanzen. Zur Schule geht die Herrnburgerin in Schönberg. Einige Mitschüler am Ernst-Barlach-Gymnasium wissen von ihrer Leidenschaft fürs Tanzen. Sie finden es gut.

Von Jürgen Lenz