Gägelow

Diese Sonnenblume ist ein echter Hingucker. Sie steht tapfer am Straßenrand in Gägelow. Laster, Busse, Pkw’s rollen an ihr vorbei. Genau am Bordstein der viel befahrenen Bundesstraße 105 konnte die Sonnenblume gedeihen. Das ist schon fast sensationell. Im sozialen Netzwerk avanciert sie zu einem kleinen Star. Viele drücken die Daumen. „Ich freue mich jeden Tag über die süße kleine Sonnenblume“, schreibt Iris Meier. Elvira Sommer hat das gemacht, was hoffentlich alle machen: „Respektvoll in ausreichendem Abstand vorbeigefahren.“ Maik Thies hofft, dass auch die Straßenmeisterei auf die Blume Rücksicht nimmt. So wie Astrid Kundlet empfinden die meisten: „Toll, schöner Anblick.“

Von Heiko Hoffmann