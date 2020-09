Grevesmühlen

Im festgefahrenen Streit um die Tarifanpassung der Löhne und Gehälter der sogenannten nichtärztlichen Beschäftigten am DRK-Krankenhaus Grevesmühlen hat sich nun Bürgermeister Lars Prahler eingeschaltet. „Ich habe vor, mich als Schlichter zur Verfügung zu stellen“, sagte der 48-Jährige im Rahmen der Stadtvertretersitzung. Hintergrund ist der Umstand, dass es offenbar seit einigen Wochen keinen Kontakt zwischen der Gewerkschaft Verdi, die einen Großteil der Belegschaft vertritt, und der Geschäftsführung gibt. Laut Verdi habe die Geschäftsführung die Verhandlungen kurzfristig abgebrochen. Auslöser sollen öffentliche Aussagen vonseiten einiger Mitarbeiter in Bezug auf die Verhandlungen sein. Die Geschäftsführung hat Anfragen der Redaktion dazu bislang unbeantwortet gelassen. Wie Johannes Brückner von Verdi mitteilte, gebe es nach wie vor keinen Kontakt zur Geschäftsführung, sollte das so bleiben, schließt er weitere Streiks nicht aus.

Protestnote der Stadtvertretung

Grevesmühlens Bürgermeister Lars Prahler. Quelle: Prochnow

Wie Lars Prahler betonte, werde er sich in diesem Streit nicht auf eine Seite schlagen. „Es ist nicht unsere Aufgabe, Tarifverhandlungen zu führen“, so der Bürgermeister. Sein Grimmener Amtskollege, die DRK-Krankenhäuser in Grimmen und Grevesmühlen werden von derselben Geschäftsführung geleitet, hatte sich in einer öffentlichen Stellungnahme auf die Seite der Belegschaft geschlagen und in einem Onlinevideo eine Tarifanpassung gefordert. Ähnliches hatten Teile der Stadtvertretung in Grevesmühlen offenbar auch von Lars Prahler gehofft. Christiane Münter, Fraktion grevesmühlen.jetzt, hatte einen Dringlichkeitsantrag in die Stadtvertretung eingebracht, in dem sie forderte, dass sich die Stadt an die Seite der Mitarbeiter stelle. „Aber genau das kann ich als Bürgermeister nicht tun“, so Prahler. Vielmehr sehe er es als seine Aufgabe, in diesem Streit neutral zu bleiben und zu vermitteln. „Natürlich bin auch ich dafür, dass Mitarbeiter fair bezahlt werden. Aber wir als Kommune können uns nicht in einen Streit einmischen zwischen der Gewerkschaft und einen privatwirtschaftlich geführten Unternehmen.“ Die einzige Chance, die er sehe, sei seine Rolle als Schlichter, sprich Mediator.

Die Stadtvertretung einigte sich nach langer Debatte schließlich darauf, eine Protestnote abzugeben, in der sie nach einem mehrheitlichen Beschluss die Tarifparteien auffordert, sich an einen Tisch zu setzen. Rechtliche Auswirkungen hat dieser Beschluss jedoch nicht.

Die SPD beim Streik in Grevesmühlen. Quelle: Privat

Von Michael Prochnow