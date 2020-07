Tarifverhandlungen: Wie geht es weiter fürs Krankenhaus Grevesmühlen?

Grevesmühlen

Gestärkt gingen die Mitglieder der Tarifkommission für die DRK-Krankenhäuser Grevesmühlen und Grimmen aus der ersten Verhandlung im Juni heraus. Die nichtärztlichen Mitglieder legten Jan Weyer – Geschäftsführer der vier Kliniken in Grevesmühlen, Grimmen, Teterow und Neustrelitz – noch einmal die Forderungen der Belegschaft im Detail offen. Sie betonten erneut die Bedeutung von fairen, tariflichen Arbeitsbedingungen für sich und alle Kollegen. Sie verdeutlichten, dass es so, wie es jetzt läuft, nicht weitergehen könne.

Rückblick: Mit einem offenen Brief verschafften sich Mitarbeiter des Grevesmühlener Krankenhauses im Oktober 2019 Gehör. Sie kritisierten vor allem zu wenig Lohn, Personalmangel und unzureichende Kommunikation mit der Geschäftsführung. „Der Arbeitgeber zeigt sich nun aber gesprächsbereit“, freute sich Silke Schulz, leitende Fachschwester auf der Intensivstation in Grevesmühlen, nach dem Verhandlungsauftakt. Die Tarifkommission werde endlich wahrgenommen und respektiert.

Jan Weyer erklärte, dass er sich einem Tarifvertrag nicht versperren werde. Zeitgleich weist er aber darauf hin, dass es Schwierigkeiten bei der Refinanzierung geben könne und eine vollständige Anwendung des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst (TVöD) nicht leistbar sei. Nichtsdestotrotz: Die Mitarbeiter fühlten sich ernst genommen und schilderten, dass endlich auf Augenhöhe diskutiert werde. Doch der Freude wich nun Ernüchterung. Denn bis jetzt ist nichts weiter passiert.

Jan Weyer, Geschäftsführer der vier DRK-Krankenhäuser in MV Quelle: DRK

Betriebsvereinbarung ausgelaufen

Mit Blick auf die Arbeitssituation im Grevesmühlener Krankenhaus sagt Silke Schulz: „Es ist nicht nur fünf vor zwölf, sondern bereits Viertel nach.“ Auf ihrer Station werde es eng, meint sie. Demnächst geht eine Kollegin in Rente, eine weitere wechselt in eine andere Klinik, die ihre Mitarbeiter besser bezahlt.

„Wir werden nach einer Betriebsvereinbarung bezahlt, die 2018 schon ausgelaufen ist“, schildert Silke Schulz. Im Vergleich zu Kollegen umliegender Häuser würde am Ende des Monats bis zu 30 Prozent weniger auf dem Gehaltszettel stehen. Aber es gehe nicht nur ums Geld, betont sie. Auch die Arbeitsbedingungen und vor allem die Anzahl des Personals müssten sich künftig ändern.

Silke Schulz, Tarifkommission Krankenhaus Grevesmühlen Quelle: Jana Franke

65 Prozent der nichtärztlichen Belegschaft in Grevesmühlen und 75 Prozent in Grimmen sind nach Angaben von Verdi in der Gewerkschaft und kämpfen für ihr Recht. Viele Verbündete holten sie sich bereits ins Boot, auch aus der Politik. Auf Landes- und Kreisebene haben Grüne und Linke Unterstützung zugesagt. Ebenso fordert die SPD-Fraktion der Stadtvertretung Grevesmühlen ein politisches Signal.

„Wir möchten uns auch bei der Bevölkerung bedanken, die uns mit der Unterschriftenaktion unterstützten“, erklärt Silke Schulz. Mehr als 3400 hatten sich beteiligt. Eine Petition zeigte ebenso Erfolg. „Hier haben auch Ärzte unterschrieben, weil sie gemerkt haben, dass es ohne Pflege nicht geht.“ Aber allmählich verebbt die Euphorie. Zu Beginn der Coronakrise hätten viele appelliert, wie wichtig die Pflege ist. „Nun spricht kein Mensch mehr darüber“, bedauert Silke Schulz.

Forderungen werden durchgerechnet

Der jüngste Auftritt von Krankenhausmitarbeitern war vor zwei Wochen auf der Kreistagssitzung in Grevesmühlen. Auch hier baten sie um Hilfe. „Man hat uns eine schriftliche Antwort zugesagt. Bisher kam nichts“, erklärt Silke Schulz.

Jan Weyer sichert zu, die Forderungen der Belegschaft und deren wirtschaftlichen Folgen für die Krankenhäuser durchrechnen zu lassen. Neue Verhandlungstermine sind am 16. Juli und 14. August. Die Mitarbeiter hoffen auf konkrete Angebote. „Das wird ein langer Prozess, aber wir geben nicht auf“, betont Silke Schulz.

Von Jana Franke