Taschendiebe schlagen in Supermärkten in Gadebusch und Rehna zu

Gadebusch/Rehna

Donnerstagabend meldete sich eine 61-jährige Frau bei der Polizei in Gadebusch ( Nordwestmecklenburg), weil ihr im Supermarkt Ausweise und Geld gestohlen wurden. Sie schilderte, dass ein Mann ihre Handtasche gegriffen hätte. Da das Portemonnaie noch vorhanden war, dachte sich die Frau weiter nichts dabei. Erst einig Stunden später bemerkte sie, dass ihre Ausweistasche mitsamt der Dokumente und einer kleinen dreistelligen Summe Bargeld fehlte.

Es ist bereits der zweite Taschendiebstahl in dieser Woche in der Region: Bereits am 21. Januar wurde einer 60-jährigen Frau in einem Einkaufsmarkt in Rehna die Geldbörse entwendet. Ihre geöffnete Handtasche hing an einen Einkaufswagen. Den Diebstahl hatte die Frau erst bemerkt, als sie ihren Einkauf an der Kasse bezahlen wollte.

Lesen Sie auch:

Von OZ