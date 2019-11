Taubenzucht: Mit Knoblauch zum Erfolg

Klütz

Einmal in der Woche fein geschnittenen Knoblauch zu sich nehmen und ein Bad in Kochsalz-Wasser genießen, zudem täglich vielseitige, vitaminreiche Nahrung. Das ist das Geheimrezept von Sigurd Reichenau aus Grevesmühlen. Nein, nicht für sich. Für seine Mittelhäuser Tauben! Die brachten dem 73-Jährigen schon viele Auszeichnungen ein – die jüngste am Wochenende bei der Rasse- und Ziergeflügelschau in Klütz.

Eine Halle auf dem Gelände des Landwirtschaftsbetriebes in Klütz wurde zum Laufsteg für Rasse- und Ziergeflügel. Quelle: Jana Franke

Fest verankerte Veranstaltung

Zum 54. Mal ist diese organisiert worden. Ein großer Dank von Stefan Mevius als Vorsitzender des veranstaltenden Rassegeflügelzuchtvereins „Klützer Winkel“ ging vor allem an Arne Nölck, der jedes Jahr für die Ausstellung eine Halle auf dem Gelände des Landwirtschaftsbetriebes zur Verfügung stellt.

Hingucker: Der veranstaltende Rassegeflügelzuchtverein "Klützer Winkel" errichtet in der Halle sogar einen kleinen Teich für Enten. Quelle: Jana Franke

54 – die Zahl zeigt, so Klütz’ Bürgermeister Jürgen Mevius, wie fest verwurzelt die Veranstaltung in der Stadt ist. Die liegt ihm besonders am Herzen. Nicht nur, weil seine Söhne im Verein sind, er selbst stellte einst auch aus und weiß, wie viel Arbeit in der Zucht von Federvieh steckt.

Voliere mit Rasen

Sigurd Reichenau widmet sich seit 50 Jahren seinen Mittelhäuser Tauben. „Ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen. Tauben haben mich schon immer fasziniert“, begründet er. Zu DDR-Zeiten ist der gelernte Maler in einem Sonderverein gewesen und somit an große Züchter herangekommen. Von Beginn an hatte er ein gutes Händchen für sein Hobby. Die größte Auszeichnung vor der Wende war das Grüne Band, das er bei der Lehr- und Leistungsschau in Erfurt erhielt.

Seine 60 Tiere verwöhnt Sigurd Reichenau, das lässt sich ohne Zweifel sagen. Die großzügige Voliere ist nicht etwa mit Sand, sondern mit Rasen versehen, der nach dem entspannenden Bad zeitgleich als Handtuch dient. Nicht umsonst haben seine Mittelhäuser glänzende, weiße Federn.

Eigentlich ist der 73-Jährige ein Gegner von Volieren. „Damals habe ich meine Tauben im Freiflug gehalten. Der Acker war die gute Stube. Das ist heute nicht mehr möglich“, bedauert er. Als Gründe gibt er unter anderem Feldvergiftungen und Raubvögel an.

35 Mitglieder im Verein

Im Klützer Rassegeflügelzuchtverein ist Sigurd Reichenau seit 2012 Mitglied – im Übrigen das älteste, dicht gefolgt von Wilfried Burmeister (72). Die jüngste Züchterin im Verein – insgesamt gibt es 35 – ist zehn Jahre alt. „Wir sind gut aufgestellt, hoffen aber weiterhin auf Nachwuchs“, erklärt Stefan Mevius. Er weiß, dass das Hobby sehr aufwendig ist, aber zeitgleich auch entspannend. „Ich zumindest komme nach der Arbeit immer runter, wenn ich bei meinen Tieren bin.“

Eine starke Bremse allerdings seien die Bedingungen der Haltung. Viele hätten früher Tiere in einer Gartenanlage gehalten. „Das ist aber nicht mehr erlaubt“, bedauert Wilfried Burmeister. Wismar zum Beispiel sei mal eine Hochburg von Züchtern gewesen. Mit dem Verbot, Tiere im Garten zu halten, hätten sich viele dem Hobby abgewandt. Auch in Klütz werde es zunehmend schwieriger, wenn man nicht unbedingt ein eigenes, großes Grundstück hat. „Eine Gartenanlage musste leider einem Baugebiet weichen“, so Wilfried Burmeister.

Umso größer ist die Freude, dass sich der Bund Deutscher Rassegeflügelzüchter dafür einsetzt, die Geflügelzucht auf die Weltkulturerbe-Liste zu setzen. „Früher diente die Zucht hauptsächlich der Eigenversorgung, heute ist es ein Kulturgut, das erhalten bleiben muss“, schätzt Stefan Mevius ein.

Höchste Bewertung elfmal vergeben

419 Tiere sind am Wochenende in Klütz ausgestellt worden. Die höchste Bewertung, die ein Züchter bekommen kann, ist „v“ für vorzüglich und „97“ für 97 Prozent. Elfmal hatten die sechs Preisrichter diese vergeben.

So sieht ein ordentlicher Kamm aus: Die Zwerg-Sussex von Wilfried Burmeister bekamen Höchstwertungen. Quelle: Jana Franke

Drei Minuten Zeit nehmen sie sich für die Bewertung. Schwanzfedern, Kopffedern, Schnabelform, gegebenenfalls Kamm – alles wird genau unter die Lupe genommen. Und wenn mal eine Schwanzfeder zu viel ist, wird die einfach vom Züchter gezupft. Wilfried Burmeister vergleicht das scherzhaft mit dem Augenbrauen-Zupfen bei Frauen.

Die Preisrichter bewerten streng. Auf dem Bogen werden Wünsche sowie Fehler und Mängel angegeben. Quelle: Jana Franke

Rüdiger Jung aus Niederklütz nutzte die Schau am Wochenende, um sich zwei Tauben zu kaufen. Etwa 20 hat der 66-Jährige bereits zu Hause. Eine französische Rasse in Rot ist es dieses Mal geworden. Seine Tiere werden „eingekreuzt“, wie man die Paarung verschiedener Rassen in der Fachsprache nennt. Reinrassige hat Rüdiger Jung nicht. „Ich halte sie ja zum Schlachten“, begründet er. Niemals würde er es übers Herz bringen, ein reinrassiges Tier in den Kochtopf zu werfen.

Ein gespaltener Schwanz: Das gibt ordentlich Abzüge bei der Punktevergabe. Quelle: Jana Franke

Die Sieger im Überblick Vereinsmeister wurden Sigurd Reichenau mit Mittelhäuser Tauben (Gold), Christian Mevius mit Smaragdenten (Silber) und Wilfried Burmeister mit Zwerg-Sussex (Bronze). Vereinspokale erhielten: in der Kategorie Groß und Wassergeflügel Marco Frederich (Deutsche Pekingenten), in der Kategorie Hühner und Zwerghühner Hans-Joachim Frederich (Niederreihner blausperber) und in der Kategorie Tauben Uwe Thiesies (Modeneser Schietti blau ohne Binden). Über den Jugendpokal freut sich Ellen Henriette Schild (Niederreihner blausperber). Das Klützer Banderhielten Wilfried Burmeister ( Zwerg-Sussex grausilber), Marco Frederich (Deutsche Pekingente weiß), Stefan Mevius (Streicherenten silber-wildfarbig), Christian Mevius (Smaragdenten schwarz), Hans-Joachim Frederich (Niederrheiner blausperber), Andy Kunas (Deutsche Modeneser Schietti eisfarbig mit schwarzen Binden), Andreas Schroeter (Perlhühner blau mit Perlung), Uwe Thiesies (Zwerg-Wyandotten birkenfarbig) und Sigurd Reichenau (Texander kennfarbig dunkel sowie Mittelhäuser weiß). Auch Landesverbandspreise wurden vergeben: Christiane Wiechert (Vorwerkhühner), Richard Winter (Chinesentaube schwarz) und René Herrmann ( Sussex braun-porzellanfarbig).

Von Jana Franke