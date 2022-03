Tausende Nordwestmecklenburger in Corona-Quarantäne

Wismar

Rund 36 880 Corona-Infektionen sind seit dem Ausbruch der Pandemie im Landkreis Nordwestmecklenburg registriert worden. „Aktuell befinden sich 6227 Personen in Quarantäne – entweder als positiv getestet, enger Kontakt oder Reiserückkehrer“, so Landrat Tino Schonmann (CDU) am Donnerstagabend im Kreistag. Geimpft wurde bislang 316 775 Mal. Dazu zählen auch die Impfungen in niedergelassen Praxen, der Kliniken und Betriebsärzte. Zum Vergleich: 156 000 Einwohner hat der Landkreis.

Für die am 16. März in Kraft getretene einrichtungsbezogene Impfpflicht ist auf der Internetseite des Landkreises eine digitale Meldeplattform freigeschaltet worden. Auf der können sich betroffene Einrichtungen und Unternehmen registrieren und den Impf- oder Genesenenstatus ihrer Beschäftigten melden. Das muss laut Frist des Gesundheitsministeriums bis zum 31. März erfolgen. Danach erfolge eine Prüfung durch Gesundheitsamt des Kreises, so Tino Schomann. Dann wird auch entschieden, ob ein Betretungs- oder Betätigungsverbot für die nicht immunisierten Beschäftigten verhängt werden muss.

Von Kerstin Schröder