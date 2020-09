Börzow/Grevesmühlen

Riesenfrust bei den Einwohnern der Ortsteile Bonnhagen und Volkenshagen in der Gemeinde Stepenitztal. Seit Freitagabend sind die Festnetzanschlüsse lahmgelegt, gegen 21.40 Uhr wurde die Ortswehr Börzow-Gostorf der Gemeindefeuerwehr

Bei einem Unfall ist die Telekomleitung für Bonnhagen und Volkenshagen, Gemeinde Stepenitztal bei Grevesmühlen, zerstört worden, die Masten liegen teilweise weit auf dem Acker. Quelle: Michael Prochnow

Stepenitztal alarmiert, nachdem Zeugen die Polizei informiert hatten, dass zwischen Börzow und Bonnhagen mehrere Telefomasten umgerissen worden waren. Wie sich herausstellte, war die Freileitung der Telekom durchgerissen, sämtliche Anschlüsse sind seitdem tot. Die Polizei vermutete anfangs einen Verkehrsunfall, Feuerwehr und Anwohner gehen allerdings davon aus, dass vermutlich ein landwirtschaftliches Fahrzeug die freihängende Leitung zwischen zwei Masten erwischt und zerrissen hat. Dafür sprechen mehrere Faktoren, zum einen befindet sich die betreffende Stelle an einer Einfahrt zum Acker, zum anderen sind keine Spuren zu finden, die auf einem Pkw hindeuten, der von der Straße abgekommen wäre. Die Telekom muss nun die Leitung reparieren, wann das passieren wird, ist derzeit noch unklar. Bis dahin sind die Einwohner der beiden Ortsteile auf Mobiltelefone angewiesen.

Ölspur im Wohngebiet am Wasserturm

Die Grevesmühlener Feuerwehr musste am Sonnabendmorgen in das Wohngebiet am Wasserturm ausrücken, dort leuchte die Fahrbahn in alle erdenklichen Farben. Auslöser war eine größere Ölspur, die sich über etliche Meter hinzog. Ein Pkw hatte offenbar eine größere Menge Öl verloren, durch den Regen am Sonnabend war die Spur deutlich zu erkennen. Mit Spezialbindemittel wurde das Öl aufgenommen, die Fahrbahn im Laufe des Vormittags wieder freigegeben.

Die Mitglieder der Grevesmühlener Feuerwehr beseitigen die Ölspur im Wohngebiet am Wasserturm. Quelle: Karl-Ernst Schmidt

Am Sonnabendmorgen musste die Feuerwehr in Grevesmühlen eine große Ölspur beseitigen, Auslöser war offenbar ein technischer Defekt an dem silbernen Fahrzeug. Quelle: Karl-Ernst Schmidt

Von Michael Prochnow