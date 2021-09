Telekom holt Damshagen endlich aus dem Funkloch

Damshagen

Gut Ding will Weile haben, sagt der Volksmund. Aber diese Weile war jetzt doch lang für die Damshagener in 12 Ortsteilen. Seit 2020 baut die Telekom-Tochter Deutsche Funkturm GmbH (DFMG) an einem Mobilfunkmast im Pariner Weg in Damshagen. Im Sommer sollte er in Betrieb gehen, doch noch immer sitzen die Menschen in Damshagen und Umgebung im Mobilfunkloch. „Es ist ganz wichtig, dass der Mobilfunkmast jetzt endlich in Betrieb geht“, erklärt Bürgermeisterin Mandy Krüger (WFA). Nach all den Jahren im Funkloch sei es für viele Anwohner mittlerweile beunruhigend, in ihrem Ort keinen Handyempfang zu haben. „Auch für den Standort Damshagen und die Gewerbetreibenden im Ort war das eine Zumutung.“

Handymast Damshagen Quelle: Benjamin Barz

Arbeiten verzögern sich

Noch immer müssen sich die Menschen in der Region bis zu sechs weitere Wochen gedulden, obwohl der Funkmast in Damshagen bereits Ende 2020 baulich fertiggestellt wurde. Ein Sprecher der Telekom erklärte dazu: „Leider verzögerten sich die Arbeiten, die erforderlich waren, um den Mobilfunkmast einzuschalten.“ Man plane, den Standort mit den Mobilfunkdiensten GSM und LTE (bis zu 75 MBit pro Sekunde) Mitte November dieses Jahres in Betrieb zu nehmen. Damit könnte man sogar hochauflösende Videos schauen, die in etwa eine Leistung von 5 Mbit pro Sekunde benötigen.

Gutes Netz im Umkreis von drei Kilometern

Der Funkmast soll Mobiltelefone in einem Umkreis von bis zu drei Kilometern versorgen. Parin, Rolofshagen, Kussow, Dorf Gutow, Hof Reppenhagen und Stellshagen sollten also künftig auch Netz haben. Die Frage, welche anderen Anbieter den Mast nutzen werden, wollte die Telekom nicht beantworten. Nur so viel: „Wir bieten jeden Mast, den wir bauen, auch anderen Anbietern an.“ Laut Bundesnetzagentur liegt bislang jedoch kein Antrag zur Mitnutzung vor.

Vodafone mit dabei

Vodafone erklärte jedoch gegenüber der OZ die Absicht, den neuen Mast der Telekom mitzunutzen. Seit dem Frühjahr 2020 betreibt der Anbieter einen mobilen Mast in Damshagen. Ein Vodafone-Sprecher erklärte: „Wir werden unseren mobilen Mast abbauen und unsere Antennen für Mobilfunk (GSM) und Breitband (LTE und, neu: 5G) in den neuen Mast-Standort der DFMG integrieren.“ Dadurch sollen Vodafone-Kunden in Damshagen besser versorgt werden und kleinere Funklöcher in den besiedelten Gebieten geschlossen werden.

O2 prüft noch

Bei O2 wird noch geprüft, ob man den Mast ebenfalls nutzen werde. Laut der Homepage der Telefonica Tochter ist die Qualität von mobilem High-Speed-Internet (4G) im Freien sehr gut und in Gebäuden eingeschränkt. Ob die Damshagener das auch so sehen?

Von Annabelle von Bernstorff