Tempo 30 in Klütz und Boltenhagen? Das halten die Bürgermeister von der Idee

Tempo 30 in Ortschaften: Für viele ein Aufreger-Thema, das immer wieder heiß diskutiert wird. Erst vor wenigen Tagen flammte eine Debatte darüber in der Hansestadt Rostock auf. Angeschoben wurde sie durch Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen, der sich einem Modellprojekt anschließen will, um 30 Stundenkilometer als Regelgeschwindigkeit zu testen – auch auf Hauptverkehrsstraßen. Prompt hagelte es Kritik, unter anderem von Wirtschaftsverband IHK und Automobilclub ADAC. Ein Blick nach Boltenhagen und Klütz zeigt jedoch, dass es durchaus gute Gründe für den Vorschlag gibt.

Konkret geht es Madsen nämlich nicht darum, auf allen Straßen der größten Stadt Mecklenburg-Vorpommerns die Höchstgeschwindigkeit auf 30 zu begrenzen. Vielmehr geht es Rostock und sechs weiteren Großstädten darum, durch eine Änderung der Straßenverkehrsordnung mehr Gestaltungsspielraum zu erhalten. Ein Spielraum, den sich auch das Ostseebad Boltenhagen und die Stadt Klütz wünschen.

Boltenhagen und Klütz bei Tempo 30 gescheitert

Beide Gemeinden haben in den vergangenen Jahren vergeblich versucht, das Tempolimit entlang bestimmter Strecken auf 30 herabzusetzen. Und so stärkt etwa Boltenhagens Bürgermeister Raphael Wardecki (Grüne) Rostocks dänischem Bürgermeister den Rücken. Er nennt zwei Beispiele, bei denen das Ostseebad durch einen veränderten rechtlichen Rahmen profitieren würde.

Erst im vergangenen Jahr sei Boltenhagen mit einem Antrag bei der Verkehrsbehörde des Landkreises gescheitert, Tempo 30 im Bereich der Schule in der Klützer Straße einzuführen. „Da sind viele Kinder unterwegs und auch viele ältere Menschen, teils mit Handicap, die dort über die Straße zum Einkaufen gehen“, erklärt Wardecki. Das gestalte sich auch deshalb schwierig, weil einige Autofahrer ihre Geschwindigkeit in Richtung Ortsausgang bereits vor dem Ortsausgangsschild erhöhen.

Landkreis schätzt Gefahr anders ein als Gemeinde

Der Landkreis erteilte der Gemeinde eine Absage. Ein wesentlicher Grund dafür sei, dass man die Gefahrenlage anders einschätze, als das Ostseebad. Zudem sei es das Ziel, den Verkehrsfluss nicht zu beeinträchtigen. Muss es also erst zu wiederholten Unfällen kommen, bevor eine Einzelfallentscheidung doch das Herabsetzen der Geschwindigkeit zulasse. „Das ist wohl leider zu häufig so“, meint Wardecki.

Auch für die Ostseeallee gab es vergebliche Bemühungen, das Tempo zu reduzieren. Schon vor elf Jahren hatten mehrere Boltenhagener die Initiative „Bürger gegen Lärm“ gegründet. Ihre Mission: Der Kampf gegen Lärm und weitere Probleme, die durch den Verkehr im Ostseebad verursacht werden. Im Oktober 2010 sammelte sie deshalb fast 700 Unterschriften an nur einem Wochenende für ihre Forderung nach mehr Ruhe im Ortszentrum. Sie plädierten für Tempo 30 auf der gesamten Ostseeallee und regelmäßige Verkehrskontrollen.

Vorteile: Weniger Lärm und Emission

Noch heute gilt dort 50 als Höchstgeschwindigkeit. Lediglich im Bereich Tarnewitz, auf Höhe der Kurkliniken, ist das Tempo reduziert. Dabei sieht Wardecki gerade für diese Straße einen Vorteil, den Tempo 30 mit sich bringen würde und der ganz im Sinne der Verkehrsbehörde wäre: „Aus meiner Sicht würde das den Verkehrsfluss sogar fördern, weil Autos nicht immer für Radfahrer abbremsen müssten oder wenn sie zum Überholen ansetzen.“ Und davon abgesehen: „Es gäbe auf diese Weise auch weniger Emission. Alle die dort ein Eis oder Schnitzel essen, würden sich freuen. Und ruhiger ist es dann sowieso.“

Und noch in einem weiteren Punkt widerspricht er der Auffassung des Landkreises: „Anders als der Kreis, sehe ich sehr wohl einen Gefahrenbereich in der Ostseeallee – insbesondere vom Kurhaus bis zum Reiterhof. Da wechseln viele Kinder und Gäste die Straßenseite.“ Und wer schon einmal in einem Ferienort war, weiß, zu welcher Sorglosigkeit Urlauber im Straßenverkehr hin und wieder neigen.

Prozesse dauern oft Jahre

Unterm Strich hat Raphael Wardecki also größtes Verständnis für Madsens Forderung, den Gemeinden die Hoheit über die Festsetzung von Geschwindigkeiten innerorts zu überlassen. „Als Bürgermeister braucht man ein Instrument, um zu reagieren – auch kurzfristig. Der Bürger versteht nicht, warum solche Prozesse oft Jahre dauern.“

Damit steht er in einer Linie mit dem Klützer Bürgermeister Jürgen Mevius (UWG). Auch seine Gemeinde hat versucht, ein Tempolimit für einige Bereiche einzureichen. Zuletzt stellte die Stadt im Sommer vergangenen Jahres einen Antrag für die Lübecker Straße und die Rudolf-Breitscheid-Straße. Beide wurden abgelehnt. Spannend daran: die unterschiedlichen Begründungen.

Kommunen fordern Mitsprache bei Tempolimit

Der Lübecker Straße bescheinigte die Behörde einen guten Zustand. Sie sehe es deshalb als unrealistisch an, dass sich die Verkehrsteilnehmer an Tempo 30 halten würden, wenn es dort eingerichtet werden würde, teilte sie schriftlich mit. Eine Logik, über die sogar der sonst eher zurückhaltende Bürgermeister nur lachen kann.

In der Breitscheid-Straße wiederum sei der Belag zugegebenermaßen zwar uneben – seit Jahren beschweren sich die Anwohner hier über den Lärm durch Erschütterungen der Lastwagen. Die Pflasterung, so glaubt die Behörde, zwinge die Fahrer jedoch ohnehin dazu, langsamer zu fahren, als erlaubt. Und überhaupt: Wenn sich alle an die allgemeinen Verhaltensregeln hielten, sei auch kein Tempolimit erforderlich. Allenfalls könne die Stadt ja ein Schild aufstellen, dass auf den unebenen Belag hinweise.

Für Mevius ein Unding. Er macht eine ähnliche Forderung wie Claus Ruhe Madsen auf: „Wir sehen doch jeden Tag, was auf unseren Straßen passiert und können am ehesten einschätzen, welche Geschwindigkeit angemessen ist.“ Seine Forderung deshalb: „Wir als Kommune wollen ein konkretes Mitspracherecht haben.“

