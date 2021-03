Palingen

Sicherheit, Ruhe und Dörflichkeit sind den Einwohnern des Dorfes Palingen in der Gemeinde Lüdersdorf wichtig. Der Bauausschuss der Gemeinde hat einen Antrag, eine Tempo-30-Zone in Palingen einzurichten, abgelehnt. Eingereicht hatte ihn die Wählergemeinschaft „Die Initiative“ bereits im September zum Beginn des Straßenausbaus in Palingen, vor allem um die Verkehrssicherheit zu erhöhen.

140 Einwohner wollen Tempo 30

Die Gemeindevertretung hatte das Thema in den Bauausschuss verwiesen, der Abschnitte für Tempo 30 festlegen sollte. Da hatten sich bereits in einer Unterschriftensammlung 140 Einwohner von 250 Haushalten für ein Tempolimit im Ort ausgesprochen. In der Abstimmung des Bauausschusses hatte es lediglich eine Zustimmung und eine Enthaltung gegeben. Dennoch ist das Thema nicht vom Tisch, wie Lüdersdorfs Bürgermeister Erhard Huzel (CDU) erklärt.

Bürgermeister möchte mehr Sachlichkeit

Lüdersdorfs Bürgermeister Erhard Huzel (CDU). Quelle: Dirk Hoffmann

„Im Ausschuss wurde meiner Information nach sehr emotional diskutiert. Ich möchte gerne wieder mehr Sachlichkeit in die Debatte bringen“, sagt er. Die Amtsverwaltung sei beauftragt, eine Stellungnahme der Straßenverkehrsbehörde einzuholen, ob und wie Tempo 30 in Palingen möglich wäre. Schließlich werde so eine Geschwindigkeitsbegrenzung als „verkehrsrechtliche Anordnung“ vom Landkreis erlassen.

Tempolimit hätte bei Planung geprüft werden sollen

„Das hängt aber von vielen Faktoren wie dem Querverkehr von Fußgängern und mehr ab“, sagt Huzel. Auch der Schulbusverkehr oder eventuelle Umleitungsstrecken für Bauarbeiten könnten da mit einfließen. „Daher sollten wir die Stellungnahme der Straßenverkehrsbehörde abwarten“, sagt der Bürgermeister. Eigentlich, so Erhard Huzel, hätte so eine Einschätzung schon bei der Planung des Straßenausbaus gemacht werden sollen. „Das ist in diesem Fall nicht erfolgt“, sagt Erhard Huzel.

In der vorangegangen Diskussion wurde bereits mehrfach argumentiert, in Palingen könne schon jetzt kaum schneller als 30 km/h gefahren werden. Zudem sei nicht bekannt, dass es in Palingen Unfälle gegeben habe, die auf eine überhöhte Geschwindigkeit zurückzuführen seien.

Tempo 30 erhöht Verkehrssicherheit

Die „Initiative“ sieht das anders und möchte verhindern, dass es zu Unfällen kommt. Die Vorsitzende, Gemeindevertreterin Petra Zacharias, erläutert: „Über 200 Bürgerstimmen sprechen eine klare Sprache für mehr Sicherheit auf unseren Straßen. Mit ihrer Entscheidung ignorieren die Bauausschussmitglieder den Bürgerwillen. Dabei erhöht Tempo 30 in kleinen Ortsteilen die Verkehrssicherheit und minimiert eklatant die Gefahren für Kinder, ältere Bürgerinnen und Bürger, Spaziergänger, Reiter und Tiere.“

Bürgerbeauftragter ist eingeschaltet

Petra Zacharias ist Vorsitzende der Wählergemeinschaft „Die Initiative“. Quelle: Jürgen Lenz

Nachdem der Bauausschuss dem Antrag der „Initiative“ nicht gefolgt ist, wollen die Palinger den Bürgerbeauftragten ins Boot holen. Petra Zacharias: „Sie wollen es nicht länger hinnehmen, dass ihre Sicherheit und die ihrer Kinder bei Entscheidungen der Gemeindevertreter keine Rolle spielen“. Beim Bürgerbeauftragten des Landes hatten die Palinger inzwischen Kontakt zu einem Mitarbeiter, der sich mit dem Thema Verkehr beschäftigt. „Er will sich an die Gemeinde, den Bürgermeister und den Landkreis wenden“, so Petra Zacharias.

MV handelt nicht wie andere Bundesländer

Sie möchte, dass Lebensqualität, vorausschauende Unfallvermeidung und andere Verkehrsmittel als das Auto mehr Gewicht bei der Entscheidung bekommen. „Mecklenburg-Vorpommern handelt bei Tempo-30-Zonen anders als die meisten Bundesländer“, sagt Petra Zacharias. „Hier werden Entscheidungen fast immer an der Unfallstatistik bemessen“, kritisiert sie. „Es ist ja schön, dass es bisher keine Unfälle gab, aber das muss sich auch nicht ändern.“

Kinder, Radler und Reiter als Argument

Allerdings befürchten Einwohner von Palingen, die sich an der Unterschriftenaktion beteiligt haben, genau das. „Im Ort wohnen viele Kinder, die draußen spielen und Fahrrad fahren. Auch viele Reiter sind in Palingen unterwegs.“ In deren Sinne wünscht sich Patra Zacharias, dass der Antrag der „Initiative“ doch noch Gehör bei der Gemeindevertretung findet.

Von Malte Behnk