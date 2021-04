Dassow

Kurven und Alleebäume machen die Bundesstraße 105 zwischen Dassow und Zarnewenz im Landkreis Nordwestmecklenburg gefährlich. Fast überall ist die knapp fünf Kilometer lange Strecke von Leitplanken gesäumt.

Als 2015 und 2016 ein Radweg von Dassow bis kurz vor Selmsdorf gebaut wurde, gab es großes Aufatmen: Radfahrer konnten endlich ohne Angst fahren und für Autofahrer verringerten sich die Staus. Doch kurvig und teilweise unübersichtlich ist die Strecke nach wie vor. Deswegen gilt mal Tempo 50 und mal Tempo 70.

Schilder vor drei Jahren geändert

Die Regelung wurde vor etwa drei Jahren eingeführt, nachdem es immer wieder Unfälle aufgrund zu hoher Geschwindigkeit gegeben hatte. Vor allem Motorradfahrer verletzten sich dabei oft schwer. Daher wurde auch in den Kurvenbereichen ein zusätzlicher Unterfahrschutz an den Leitplanken installiert, die verhindern sollen, dass sich Motorradfahrer dort einklemmen.

Dennoch ist für viele Verkehrsteilnehmer auf der Strecke am Dassower See das Auf und Ab beim Tempo schwer nachvollziehbar und der Ärger groß, wenn es am Straßenrand plötzlich rot blitzt und man auf den Bußgeldbescheid wartet.

Tempowechsel „alle 500 Meter“

So erging es auch Holger Gramkow aus Stellshagen, der häufig, manchmal mehrmals am Tag von Nordwestmecklenburg nach Lübeck fährt. Er war zwischen Zarnewenz und Dassow in einem Bereich, in dem 50 Stundenkilometer erlaubt sind, geblitzt worden. „Auf der Strecke gilt etwa alle 500 Meter ein anderes Tempolimit“, sagt er. „Eine andere Bundesstraße, auf der Tempo 50 gilt, ist mir sonst nicht bekannt.“ Früher habe es auf der Strecke eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 70 km/h gegeben „und 50 bei Nässe in zwei Kurven“, so Gramkow.

Unfälle mit Schwerverletzten

Der Landkreis Nordwestmecklenburg lässt Geschwindigkeitskontrollen durchführen und auch die Polizei kontrolliert das Tempo. Der Abschnitt ist stark von engen Kurven geprägt, in denen zuvor die 50-km/h-bei-Nässe-Regelung galt. „Im Dezember 2018 hatte die Unfallkommission diesen Kurvenbereich erneut zu behandeln, da sich in den vorangegangenen drei Jahren zwei Motorradunfälle mit schwerem Personenschaden und allein im Jahr 2018 zwei Unfälle unter anderem mit einer schwerverletzten Person zugetragen haben“, informiert Christoph Wohlleben, Sprecher des Landkreises zu den Hintergründen.

Die B 105 Die Bundesstraße 105 erstreckt sich auf etwa 180 Kilometern von Greifswald bis nach Selmsdorf. Nach dem Mauerfall und vor dem Bau der Autobahn 20 war die B 105 die Hauptverkehrsader zwischen Lübeck und Wismar. Vor allem in den Sommermonaten gab es hier viele Staus. Auch nach dem Bau der A 20 ist die B 105 eine viel befahrene Straße. Wie zwischen Zarnewenz und Dassow ist sie oft von Alleebäumen gesäumt. Im Raum Wismar und im Raum Rostock wurden nach Fertigstellung der A 20 Teile der B 105 herabgestuft.

Lediglich bei einem dieser schweren Unfälle wurde der Straßenzustand im Bericht der Polizei als „nass“ angegeben. Alle anderen schweren Unfälle ereigneten sich bei trockener Fahrbahn. Daher wurde das Zusatzzeichen „bei Nässe“ entfernt. „Durch diese Maßnahme konnte das Unfallgeschehen nachweislich reduziert werden“, so Wohlleben.

An Dassows Ortsausgang gilt auf der Bundesstraße 105 Tempo 70, schon vor der nächsten Kurve Tempo 50. Die Wechsel irritieren Autofahrer. Quelle: Malte Behnk

Keine Häufung von Beschwerden

Dazu trägt eventuell auch bei, dass Landkreis und Polizei das Einhalten der Höchstgeschwindigkeit regelmäßig kontrollieren. Auffälligkeiten, dass in dem Bereich besonders viele oder besonders wenig Temposünder erwischt werden, gibt es nicht. Ebenso sind beim Landkreis keine Häufungen von Beschwerden über Bußgelder bekannt.

Von Malte Behnk