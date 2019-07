Dassow

Die Polizei hat am Montagabend in Dassow einen Raser gestoppt. Einer Videowagenbesatzung des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Metelsdorf war ein Motorradfahrer aufgefallen, der auf der L 01 von Kalkhorst in Richtung Dassow sehr eilig unterwegs war. Der 37-jährige Fahrer überschritt dabei permanent die erlaubte Höchstgeschwindigkeit in erheblichem Maße. So ergab zum Beispiel eine Messung in einer 60er-Zone eine Geschwindigkeit von 134 km/h. Die Beamten, die die Verfolgung aus Sicherheitsgründen zunächst abbrechen mussten, stellten den Mann kurz darauf an einer Tankstelle in Dassow. Im Verlauf des folgenden Gespräches zeigte er sich vollkommen uneinsichtig und betonte, dass er trotz seiner rasanten Fahrweise niemanden gefährdet habe. Da zu befürchten war, dass der 37-Jährige seine Fahrt in selber Manier fortsetzen werde, untersagten die Polizisten ihm die Weiterfahrt. Das Motorradgeschäft, bei dem sich der Fahrer das Gefährt ausgeliehen hatte, wurde zwecks Abholung ihres Eigentums über den Sachverhalt informiert. Den 37-Jährigen erwartet nun eine Geldbuße in Höhe von 880 Euro, ein zweimonatiges Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg.

OZ