Neuer Vorwurf gegen Nordwestmecklenburgs Landrätin Kerstin Weiss (SPD) und das wieder kurz vor der Wahl. Die Kreis-Chefin hat Ende 2020 eine Entscheidung ihres Bauamtes kassiert – auf Wunsch von Heiko Geue, Parteifreund und Chef der Staatskanzlei. Er hatte sie in einer E-Mail gebeten, eine Entscheidung des Kreis-Bauamtes noch einmal anzusehen. Das hatte im Juni 2020 die Erweiterungspläne des Tennisclubs in der Gemeinde Lübstorf nach längerer Prüfung abgelehnt.

Der „Internationale Sportclub Schweriner Seenland von 2016 e.V.“ wollte mehr Spielflächen und zusätzlich WC-, Umkleide- und Gerätecontainer aufstellen. Doch das Kreis-Bauamt sagte nein. Grund: Mit dem Projekt im Außenbereich fallen Wiesen und Ackerland weg. Es drohe eine Zersiedelung der Landschaft und höheres Verkehrsaufkommen.

Entscheidung beim Kreis

Clubchef Tilo Petermann, ein bekannter Tennistrainer in ganz MV, bat daraufhin Heiko Geue um Hilfe. Wie aus Schwerin mitgeteilt wird, sei es gängige Praxis, dass sich Bürger und Gemeinden mit ihren Problemen an die Staatskanzlei, Regierungsmitglieder oder die Ministerpräsidentin wenden. In diesem Fall sei daraufhin die Landrätin gebeten worden, sich den Bescheid noch einmal anzuschauen. „Die Entscheidung lag am Ende beim Landkreis“, so die Staatskanzlei.

Und Kerstin Weiss hat entschieden. Zwei Tage nach der Mail von Heiko Geue erklärte sie das Bauvorhaben für zulässig. „Die Landrätin hat schnell und unbürokratisch entschieden – so sollten es Politiker immer tun“, lobt Tilo Petermann ihr Vorgehen. Er ist sicher: Mit den Vorwürfen soll kurz vor der Stichwahl um das Landratsamt „schmutzige Wäsche gewaschen“ und der Amtsinhaberin geschadet werden.

Fördermittel wären verfallen

Wie der Tennistrainer berichtet, besteht die Anlage seit 23 Jahren und sei immer als Sportfläche ausgewiesen gewesen. 1998 hätte es grünes Licht für den Bau von fünf Tennisplätzen gegeben. Entstanden sind aber nur zwei. „Die alten Pläne haben wir wieder aufgegriffen und sie an den Landessportbund geschickt“, so Petermann. Der hätte sie ans Landesförderinstitut weitergeleitet, was 40 000 Euro für das Projekt in Aussicht stellte. Größer als in der Baugenehmigung von 1998 sollte es nicht werden. Und die Fördermittel wären Ende 2020 verfallen, deshalb sei eine schnelle Entscheidung notwendig gewesen. „Sport ist wichtig für viele Menschen, gerade in der Corona-Zeit“, betont Petermann.

Zweiter Vorwurf kurz vor der Wahl

Veröffentlicht hat die Dokumente Piraten-Politiker Dennis Klüver aus Rehna. Ihm seien die Unterlagen zugespielt worden, sagt er, und zwar kurz nach den Korruptionsvorwürfen gegen Kerstin Weiss. Die wurden wenige Tage vor dem ersten Wahlgang am 25. April laut – nachdem ebenfalls Klüver eine Strafanzeige gegen die Landrätin gestellt hatte. Sein Vorwurf: Das Piraten Open Air in Grevesmühlen habe kreisweit auf 13 ohne Genehmigung errichteten Plakataufstellern für die Landrätin geworben. Kerstin Weiss habe sich dadurch illegal einen Vorteil verschafft. Sie weist die Anschuldigungen zurück, bezeichnet sie als „Schmutzkampagne im Wahlkampf“ und fordert eine schnelle Aufklärung durch das Innenministerium – noch vor der Stichwahl am 9. Mai gegen Herausforderer Tino Schomann (CDU).

Dennis Klüver gilt als erbitterter Kritiker von Kerstin Weiss. Er kommentiert seit Jahren die Arbeit der Landrätin auf seinen Kanälen in den sozialen Medien – was sie wiederum auch nicht unkommentiert lässt.

Dokumente von Mitarbeitern

Die Dokumente habe er von Mitarbeitern der Kreisverwaltung bekommen, sagt Klüver. Das Verhältnis zwischen Belegschaft und Landrätin gilt als angespannt. Der Personalrat hatte mehrfach Auseinandersetzungen mit der Verwaltungschefin bis hin zu einer gerichtlichen Klage.

Landrätin Kerstin Weiss (SPD) stellt sich zur Wiederwahl. Quelle: privat

Kerstin Weiss vermutet eine weitere Wahlkampfschlacht kurz vor der Stichwahl. Sie steht zur ihrer Entscheidung: „Ich möchte den Sport fördern.“ Außerdem habe sie das getan, was von Politikern oft gewünscht wird: Sie habe schnell und pragmatisch gehandelt. Als Landrätin könne sie ihren Ermessensspielraum nutzen und Entscheidungen ihrer Behörden einkassieren.

Rechtlich abwägen, um sicher zu sein

Das ist richtig, bestätigt Verwaltungsjurist Klaus-Michael Glaser vom Städte- und Gemeindetag Mecklenburg-Vorpommern. Aber: „Solche Entscheidungen müssen mit rechtlichen Alternativen abgewogen werden.“ Denn landet ein Fall vor Gericht, interessiert den Richter nur, auf welcher rechtlichen Grundlage entschieden wurde, nicht, wer entschieden hat.“ Und gerade die Außenbereiche seien oft umstritten.

Eine intensive rechtliche Auseinandersetzung mit einem Thema innerhalb von zwei Tagen hält Glaser für kaum möglich. Doch auch die Kürze der Zeit kann Kerstin Weiss erklären: „Die Gemeinde hat das Projekt seit Langem geplant und verschiedene Stellungnahmen dazu abgegeben. Es lagen Abwägungen vor, die haben mich überzeugt.“

Von Kerstin Schröder