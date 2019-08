Teschow

66 Einwohner und ziemlich abgelegen: Teschow punktet normalerweise mit viel Ruhe und Natur. Am Sonnabend war alles anderes. Das Dorf wurde zur Partyzone. Einheimische und mehrere hunderte Besucher feierten das Jubiläum „825 Jahre Teschow“.

Vor allem Bewohner des Dorfes waren es, die ein Fest mit vielen Attraktionen auf die Beine stellten. Dass sie sich gegenseitig unterstützen, ist typisch für den kleinen Ortsteil der Gemeinde Selmsdorf. Maik Kleidt (51) sagt: „Hier kennt jeder jeden und viele Leute helfen sich.“ Der Zusammenhalt sei gut. Maik Kleidt, Mathies Vogt, Oliver Knoop, Till Knoop und Denny Luckow zeigten auf dem Jubiläumsfest, dass sie stolz auf ihr Dorf und seine Traditionen sind. Sie trugen T-Shirts mit der Aufschrift „Teschower Jungs“.

Hier hilft man sich

Der Gemeinschaftssinn war es auch, der die Teschower dazu brachte, 825 Jahre nach der ersten urkundlichen Erwähnung ein großes Fest zu stemmen. Damit schufen sie einen schönen Anlass, nicht nur mit Nachbarn zusammenzukommen, sondern ebenso mit vielen Menschen, die einmal in dem Ort gewohnt haben oder in einer anderen Beziehung zu ihm stehen – so wie Hans-Friedrich Qualmann aus Schönberg. Er fuhr am Sonnabend mit seinem Hanomag-Trecker Baujahr 1961 und Enkel Mika Wesemann zum Fest. Der Schönberger war schon als Kind gerne auf der Halbinsel Teschow. Er erzählt: „Damals durften wir hier noch baden.“ Als Kind konnte sich Hans-Friedrich Qualmann auch im Dassower See vergnügen und von der Stepenitzbrücke ins Wasser springen. Damit war Schluss, dass die DDR die Sperranlagen an der nahe gelegenen innerdeutschen Grenze errichtete.

Teschower Jungs zeigen sich im passenden Outfit (v. l.): Mathies Vogt (10), Maik Kleidt (51), Oliver Knoop (39), Till Knoop (12) und Denny Luckow (31). Quelle: Jürgen Lenz

Hans-Friedrich Qualmann gehört der Gemeinschaft „Treckerfreunde Nordwestmecklenburg“ an. Er erläutert: „Wir haben auch Bulldogs, Deutz und andere Traktoren.“ Hans-Friedrich Qualmann hat den Hanomag und einen Deutz, Baujahr ’59.

Ein Geschenk für den Ort

Gabriele Maaß war am Sonnabend mit einem anderen Gefährt in Teschow: mit einem Caravan. Sie kündigte an: „Wir schlafen heute hier.“ Aufs Fest ging die 56-jährige Friseurmeisterin zusammen mit ihrer Mutter Waltraud Kröning (81). Den beiden gefiel die Jubiläumsfeier sehr gut. Sie sahen sich auch die Ausstellung „Teschower Geschichte in Bildern“ an, die Anne Botterweck und Vera Kalitzkus gestaltet haben. Dafür stellten ehemalige und heutige Teschower viele Bilder zur Verfügung.

Zentrum der „ Partyzone Teschow“ war der alte Dorfanger. Am Sonnabend säumten ihn Verkaufsbuden und Foodtrucks. Zu haben waren neben Speisen unterschiedlichster Art auch handgenähte Taschen und Mäppchen von Anja Wagner aus Selmsdorf und Kunsthandwerkliches aus Holz von Familie Schroeder, die ebenfalls in Selmsdorf wohnt. Schroeders hatten eine Baumscheibe so gestaltet, dass die Worte „825 Jahre Teschow“ zu lesen sind. Janet Schroeder (45) erklärte: „Es ist unser Geschenk an Teschow.“ Überreicht wurde es an Bürgermeister Marcus Kreft ( SPD). Er fand das Fest, den großen Zustrom an Besuchern und das Engagement der vielen ehrenamtlichen Helfer „toll“. „So funktioniert Dorf“, sagte Kreft. Er kündigte am Nachmittag weitere Programmpunkte wie den Discoabend mit DJ Hannes Schläger und einen Gottesdienst mit anschließendem Frühschoppen am Sonntag an. Teschow sei „ein schöner Flecken Erde“ sagte der Bürgermeister vor zahlreichen Zuhörern – und niemand widersprach.

Von Jürgen Lenz