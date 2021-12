Schönberg/Grevesmühlen/Boltenhagen

Wer im Restaurant essen oder die Großeltern im Pflegeheim besuchen möchte, braucht auch an den Feiertagen einen tagesaktuellen Schnelltest. Darum haben sich das DRK und andere Anbieter bemüht, auch an den Feiertagen ausreichend Testmöglichkeiten anzubieten. DRK Kreisvorstand Ekkehard Giewald freut sich, dass er seine Mitarbeiter für die Feiertage motivieren konnte und appelliert an ein wenig weihnachtliches Miteinander im Umgang mit dem Testpersonal: „Bitte seien Sie nicht frustriert, wenn es trotz Termin einmal etwas dauert.“ In den DRK-Testzentren kann man neben den Schnelltests auch einen PCR-Test machen lassen.

Selmsdorf Brandschutz Klotz, Flöhkamp 50, ohne Anmeldung, Sonntags 13-18 Uhr.

Schönberg Efeu-Apotheke Feldstraße 23a nach Anmeldung auf der Website www.efeuapotheke.de am Heiligabend von 8.30-11.30 Uhr

Corona-Schnelltestzentrum in der Palmberghalle in Schönberg Quelle: Malte Behnk

Pflegedienst Moll bietet in der Palmberghalle, Rudolf-Hartmann-Straße 2a, Testmöglichkeiten für Frühaufsteher am 24.12. von 6-14.30 Uhr und am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag von 9-13 Uhr. Keine Anmeldung nötig.

Grevesmühlen DRK Rot-Kreuz-Speicher August-Bebel-Str. 51 Anmeldung unter: www.testzentren-mv.de am 24.12. von 9-13 Uhr

Silvi Grosser (45) testet in ihren Räumen im Grünen Weg 29 in Grevesmühlen. Quelle: Jürgen Lenz

Testzentrum Wellness & Beauty „mystyle“, Grüner Weg 29 in Grevesmühlen Anmeldung unter: www.mystyle-beauty.de Silvi Grosser testet am 24.12. von 10-14 Uhr, am 25.12. 11-15 Uhr und am 26.12. 14-18 Uhr.

Das Testzentrum am Markant-Parkplatz plant über die Feiertage ebenfalls zu öffnen, die genauen Zeiten werden auf www.gmp-testzentren.de veröffentlicht, sobald diese feststehen.

Boltenhagen DRK Testzentrum am Sportplatz am 24. und 25.12. 9-13 Uhr und am 26.12. von 14 bis 19 Uhr. www.testzentren-mv.de

Im Dorfhotel an der Weißen Wiek wird am 24., 25. und 26. Dezember 9-15 Uhr ohne vorherige Anmeldung getestet.

Die Sonnenapotheke testet am Heiligabend von 9-11.30 Uhr.

Das DRK Testzentrum in Dassow ist über die Feiertage geschlossen.

Von Annabelle von Bernstorff