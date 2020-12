Testorf Steinfort

Wer in der DDR aufgewachsen ist, die Wende überlebt hat, sagt Hans-Jürgen Vitense, den kann auch eine Pandemie nicht erschüttern. Und auch wenn er als Ostdeutscher eher nicht zum Jammern neigt, wie der Bürgermeister der Gemeinde Testorf Steinfort sagt, das, was er in diesem Jahr im Amtsausschuss Grevesmühlen-Land erleben musste, hat ihn tief getroffen.

Was ist Ihre schönste Erinnerung in diesem Jahr? Falls es eine schöne Erinnerung gibt.

Anzeige

Hans-Jürgen Vitense: Meine Frau und ich hatten uns tolle Reisen nach Paris und in die Highlands in Schottland ausgesucht und wurden leider von „Corona“ ausgebremst. Dafür haben wir uns einen wunderbaren Urlaub an der Ostseeküste von MV, auf Rügen, Hiddensee und Usedom gegönnt. Wir haben alle Regelungen in diesen Corona-Zeiten beachtet, empfanden die Einschränkungen nicht als belastend und sind gut erholt wieder in unserem Heimatort angekommen.

Was war der schlimmste Moment – oder was war am unangenehmsten in diesem Jahr für Sie?

Es war die Ungewissheit im Umgang mit der Corona-Pandemie. Niemand hatte Erfahrung, die politisch Verantwortlichen stolperten von einem Fettnäpfchen in das andere. Jeder wusste es besser. Eine Stabilität ist leider immer noch nicht zu erkennen.

Hat das Virus die Gemeinde enger zusammengeschweißt oder eher auseinandergetrieben?

Sehr viele Einwohner der Gemeinde sind „gelernte DDR-Bürger“ – und die sind nicht zum Jammern erzogen worden. Sie haben den Sozialismus überstanden, die Deutsche Einheit ganz alleine und mit Bravour gemeistert und werden auch der Corona-Pandemie die Stirn bieten und gesund die Zukunft erleben.

Wie haben Sie das Miteinander im Amtsausschuss in diesem Jahr erlebt – auch die Zusammenarbeit mit der Stadt Grevesmühlen?

Der Amtsausschuss des Grevesmühlen-Land hat eine große Schmutz Kampagne, menschlich unerträglich, gegen meine Gemeinde und vor allem gegen mich geführt und wurde erst durch das Innenministerium und das Verwaltungsgericht gestoppt, denn das Handeln meiner Gemeinde hat sich in allen Belangen im Rahmen der Gesetze bewegt. (Mitglieder des Amtsausschusses forderten amtsärztliche Untersuchung des Bürgermeisters von Testorf Steinfort, Anm.d.R.) Mein politischer Wunsch für die Zukunft: Bildung eines „Amtes Grevesmühlen“, in gleichberechtigter partnerschaftlicher Zusammenarbeit zwischen Stadt und Gemeinden.

Was wünschen Sie sich für das kommende Jahr – außer dass Corona verschwindet?

Dass die Menschen mehr Beachtung finden, die sich für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft uneigennützig einsetzen.

Von Annett Meinke