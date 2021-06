Schönberg

Endlich wieder Training! Darauf hatten sich Mitarbeiterinnen und Kunden des Fitnessstudios „Fija“ in Schönberg gefreut, als die Schweriner Landesregierung grünes Licht für die Wiederöffnung aller Studios im Land gab. „Wir haben das Training wirklich vermisst“, sagt Klaus Müller (65). Der Schönberger hält sich im Fija-Studios fit und gesund, seitdem es am 11. November 2011 erstmals öffnete. Für Betreiberin Anett-Milech Decker hat der Neustart trotz aller Freude einen bitteren Beigeschmack – wegen des späten Termins und den Folgen der behördlichen Auflagen.

Die 49-jährige Fitness-, Reha- und Präventionstrainerin bedauert: „Es ist kläglich angelaufen.“ Am ersten Tag kamen 26 Frauen und Männer. „Das ist, was man sonst in einer Stunde hat“, erläutert Anett Milech-Decker. Etliche Kunden haben erklärt, dass sie unter den derzeitigen Umständen noch nicht trainieren wollen. Die Testpflicht hält viele ab.

Problem mit Öffnungszeiten der Teststationen

In Schönberg können Kunden zertifizierte Schnelltest machen lassen. Möglich ist das unweit des Fitnessstudios bei der Volkssolidarität und in einer Apotheke. Das findet Anett Milech-Decker sehr begrüßenswert aus Sicht der Einwohner von Schönberg. Allerdings arbeiten viele ihrer Kunden, wenn die Teststationen geöffnet sind.

Trotz allem halten die meisten Frauen und Männer dem Studio „Fit in jedem Alter“ weiter die Treue. Von 300 Kunden zu Beginn des ersten Lockdowns im März 2020 sind rund 80 Prozent geblieben. „Wir hoffen, dass wir die anderen zurückgewinnen können. Da sind wir optimistisch und gut vorbereitet“, sagt Anett Milech-Decker.

Sie beschäftigt eine Mitarbeiterin als Festangestellte und je eine Frau und einen Mann auf Honorarbasis. Ihr Mann Jürgen Decker unterstützt sie ebenfalls. Ein Grund für die Zuversicht der Betreiberin: „Ich denke, dass die Testpflicht bald wegfällt.“ Immer mehr Menschen sind geimpft, immer weniger erkranken. Was dem Fija-Studio ebenfalls zugutekommt: Die Zeit der reinen Muckibuden in Deutschland ist längst vorbei. In Schönberg hat der Rehabilitationssport zugenommen. 150 Frauen und Männer betreiben ihn jetzt bei Anett Milech-Decker und ihrem Team.

„Ich komme gerne.“

Mit Rehasport begann vor zehn Jahren auch Klaus Müller. Heute macht er gesundheitsorientiertes Ganzkörpertraining. Er sagt: „Ich komme gerne hierher. Es macht sehr viel Spaß.“ Klaus Müller lobt, die Betreuung sei sehr fachmännisch. „Hier kann man nichts falsch machen“, sagt der Schönberger.

Diese Regeln gelten fürs Training Anmeldungen zum Training sind nach den neuen Corona-Regeln für Fitnessstudios Pflicht. Sie ist durch die Buchungssysteme in aller Regel abgedeckt. Trainieren darf eine Person auf zehn Quadratmetern, mit einem Abstand von zwei Metern. Ebenfalls Pflicht ist ein maximal 24 Stunden altes Negativergebnis. Die Alternativen: Der Kunde ist durchgeimpft oder gehört zu den Genesenen. Beim Training muss keine Maske getragen werden.

„Wir schreiben individuelle Trainingspläne“, erklärt Anett Milech-Decker. In der Corona-Zeit ist sie unverschuldet in finanzielle Not geraten. Während viele Kosten zu begleichen waren, sanken die Einnahmen.

Kommt sie jetzt, nach den Lockerungen, über die Runden? Sie antwortet: „Das wird sich rausstellen. Wir haben jetzt wieder die vollen Ausgaben.“ Die Einnahmen sind aber geringer als vor der Corona-Zeit. Die Fitnessexpertin ist sicher: „Es wird bestimmt hart.“

Trainiert wird nicht nur im Studio, sondern auch draußen – so wie am ersten Tag nach dem Neustart mit einem Bauch-Beine-Po-Training. Die Studiobetreiberin kündigt an: „Im Sommer wollen wir überwiegend rausgehen.“ Bereits ab Freitag dieser Woche bietet sie den Trendsport „Hullern“ an, eine Art Hula-Hoop-Fitness.

Im Juli steigt Danke- und Jubiläumsparty

Für den Juli plant die Schönbergerin eine Party. Damit will sie das zehnjährige Bestehen des Studios feiern und den vielen treuen Kunden danken.

Zurzeit beginnen viele Frauen und Männer ihr Training nach monatelanger Pause. Einige sind so übereifrig, als wollten sie den Rückstand sofort aufholen. Anett Milech und ihre Mitarbeiter sorgen dafür, dass sie’s nicht übertreiben und weiter gesund bleiben.

Von Jürgen Lenz