Grevesmühlen

In Vorbereitung auf die neue Saison stehen die ersten Testspiele für die Fußballer des Grevesmühlener FC fest. So spielt die erste Männermannschaft in der Landesklasse am Sonntag, 27. Juni, um 14 Uhr gegen den SV Bad Kleinen am Tannenberg. Der Eintritt kostet 1 Euro. Für Getränke und Imbiss sorgt der Kiosk am Sportlerheim.

Ein weiteres Spiel der ersten Männermannschaft ist den 3. Juli gegen den Mecklenburger SV ebenfalls am Tannenberg angesetzt. Die neue zweite Männermannschaft wird am 4. Juli beim Gorstorfer SV auflaufen.

Von OZ