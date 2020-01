Teurer neuer Angelsteg am Vielbecker See: Warum die Investition Sinn macht

Grevesmühlen

Als vor einigen Jahren die Forderung der Grevesmühlener Angler nach der Sanierung der Steganlage am Vielbecker See öffentlich wurde, schüttelten die Stadtvertreter verwundert den Kopf. Weniger über die Forderung an sich, als über die erste Kostenschätzung, die damals bereits bei mehr als 200 000 Euro lag. Inzwischen hat das Planungsbüro Möller eine zumindest halbwegs konkrete Zahl errechnet, und die liegt bei 324 000 Euro.

Und trotzdem soll das Projekt noch in diesem Jahr begonnen werden. Hintergrund ist die Förderzusage der Arbeitsgruppe des Landkreises. Die hat das Projekt bewilligt, das durch den Europäischen Fischereifonds mit 85 Prozent der Bausumme gefördert wird. Der endgültige Bewilligungsbescheid steht zwar noch aus, weil noch einige Unterlagen nachgereicht werden müssen, die Chancen allerdings, so heißt es vom Landkreis, stünden sehr gut.

Der Vielbecker See und seine Bedeutung in Bildern:

Zur Galerie Silvesterlauf, Angelgewässer, Naherholungsgebiet – der See hat und hatte schon immer eine große Bedeutung für Grevesmühlen

Und zwar so gut, dass noch im Herbst mit den Arbeiten begonnen werden könnte. Wie Stephan Möller vom gleichnamigen Planungsbüro in Grevesmühlen mitteilte, sollen der gesamte Bootsanleger sowie der 15 Meter lange Steg, der ein sechs Meter breites Kopfteil erhält, neu errichtet werden. Denn die vorhandenen Anlagen sind so marode, dass dringend Handlungsbedarf besteht. Der Steg ist längst Geschichte und der Bootsanleger nicht mehr zu retten. Daher auch die vergleichsweise hohen Kosten. „Allerdings haben wir dann auch die nächsten Jahrzehnte Ruhe“, so Stephan Möller.

Stephan Möller vom Ingenieurbüro Möller und Möller in Grevesmühlen. Quelle: Sylvia Kartheuser

Auch Angler aus dem Umland sollen kommen

Profitieren davon würde nicht nur der Angelverein Ortsgruppe IV, der den See betreut und pflegt. Denn wie Thomas Krohn, CDU-Stadtvertreter, Bauausschussmitglied und Vorsitzender der Ortsgruppe IV, betont, sei der See so attraktiv, dass viele Angler aus dem Umland die Möglichkeiten nutzen würden. Der Verein sagte zudem zu, einige der Arbeiten im Umfeld der Anlage in Eigenleistung zu erbringen. „Keine Frage, dass wir mit anfassen“, so Thomas Krohn.

Thomas Krohn (54), Vorsitzender des Angelvereins Grevesmühlen, Ortsgruppe 4, die Stadtväter diskutieren derzeit über einen neuen Anglersteg und Bootsanleger am Vielbecker See in Grevesmühlen Quelle: Cornelia Roxin

Stefan Baetke ( SPD) schlug vor, im Rahmen der Sanierung des Anlegers auch das Grundstück vor dem Areal aufzuwerten. „Der See ist bei Sportlern, vor allem bei Walkern und Läufern sehr beliebt, wir sollten die Sportgeräte, die am Cap Arcona stehen, besser am Vielbecker See aufstellen. Wenn wir schon Geld in die Hand nehmen, dann sollten wir auch dieses Projekt angehen.“ Eine Entscheidung dazu gibt es noch nicht.

Gelände bleibt nach dem Bau eingezäunt

Fischer Werner Loch (vorne im Boot) und Michael Engling, Vorsitzender vom Kreisanglerverband Mecklenburg-Nordwest, sind mit einem Elektrofischgerät auf dem Vielbecker See unterwegs. Quelle: Dana Frohbös

Hintergrund der Förderung ist der Ansatz, dem Thema Fischwirtschaft mehr Bedeutung beizumessen, teilt Erich Reppenhagen, Vorsitzender des Grevesmühlener Bauausschusses und Mitglied der Expertengruppe beim Landkreis, die sich mit den Förderanträgen befasst, mit. Nordwestmecklenburg gehört als Landkreis aufgrund der Lage an der Ostsee und den zahlreichen Betrieben im Binnenland zur Förderzone. Zwar wird der Vielbecker See nicht betriebswirtschaftlich genutzt, dennoch hat das Gewässer für die Angler und das Thema Naherholung eine große Bedeutung für Grevesmühlen und die Umgebung.

Wie im Rahmen der Debatte um die Stegsanierung deutlich wurde, soll das Areal nach dem Umbau zwar eingezäunt bleiben. „Aber Tatsache ist auch, dass nicht nur wir Angler es nutzen“, so Thomas Krohn. Der Silvesterlauf, mit mehr als 300 Teilnehmern jedes Jahr eine der größten Laufveranstaltungen, startete ebenfalls an der Anlage und wird für das Event genutzt. Weitere Veranstaltungen seien dort denkbar. „Ja, wir haben den Schlüssel und die Verantwortung“, sagt der Vorsitzende der Ortsgruppe IV. „Aber natürlich steht sie auch anderen Vereinen und Veranstaltungen zur Verfügung.“

Vision von schwimmender Brücke

Historische Postkarte: Waschtag auf dem Vielbecker See Quelle: Eckart Redersborg

Stefan Baetke hat übrigens nicht nur die Sportgeräte im Sinn, wenn er über Visionen am Vielbecker See redet. Er hat nach wie vor die Idee, eine schwimmende Brücke vom Bootsanleger zum Krankenhaus zu bauen. Das ist nicht gerade ein preiswertes Projekt. „Aber eines, über das wir nachdenken sollten, auch vor dem Hintergrund, dass der See und seine Umgebung viele Menschen anlockt.“

Bis kurz nach der Wende gab es neben dem Anleger ein Bootshaus, das 1958 errichtet worden war. Die Abteilung Seesport der Gesellschaft für Sport und Technik betrieb dort Ruder- und Segelsport. Das Bootshaus hatten die Sportler damals in Eigenregie errichtet. Kostenpunkt für das Material für Steg und Haus: 5000 DDR-Mark.

Mehr zum Thema:

Grevesmühlen: Dem beliebten Ploggensee geht das Wasser aus

Der Vielbecker See – das Biotop von Grevesmühlen

Von der Müllhalde zum Fahrradpark: Das plant Grevesmühlen an der Sandstraße

Von Michael Prochnow