Der Besuch von Vertretern aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung aus Nordwestmecklenburg in Europas größtem Amazon-Logistikzentrum hat zahlreiche Reaktionen ausgelöst. Offenbar scheiden sich an den Plänen in Sachen Wirtschaftswachstum die Geister. Die Bürgerinitiative „Kein Ackerland für Amazon!“ hat sich ebenfalls noch einmal zu Wort gemeldet.

Thema der Woche: Amazon-Ansiedlung – Was spricht dafür, was dagegen?

