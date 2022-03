Grevesmühlen

Die Welle der Hilfsbereitschaft, um die Flüchtlinge aus der Ukraine zu unterstützen, ist auch in Nordwestmecklenburg riesig. Rund 600 Frauen und Kinder sowie einige ältere Männer, die vor dem Krieg fliehen mussten, leben derzeit in Notunterkünften und privaten Einrichtungen. Weitere Transporte werden an diesem Wochenende und in den nächsten Tagen erwartet. Landrat Tino Schomann (34, CDU) hatte in dieser Woche dazu aufgerufen, vorerst keine weiteren Sachspenden abzugeben.

Der Grund: Die Lager sind voll. Die Zahl der Transporte von Spenden an die polnisch-ukrainische Grenze ist deutlich reduziert worden, da auch dort die Versorgung gewährleistet ist.

Stattdessen rief Schomann auf, sich auf eine längere Zeit der Hilfe vorzubereiten. Die Zahl der Menschen, die in den kommenden Wochen und Monaten Hilfe benötigen werden, würde noch weiter ansteigen. Bis zu 1600 Flüchtlinge soll Nordwestmecklenburg aufnehmen. Der Landrat bat darum, die Hilfsorganisationen und Vereine stattdessen finanziell zu unterstützen.

Geldspenden auf keinen Fall

Das hat in den sozialen Netzwerken für teilweise heftigen Kommentare gesorgt. Hier einige Beispiele: Franzi La schreibt in diesem Zusammenhang: „Sachspenden okay, aber Geldspenden, nein. Wenn es vorbei ist, wird Deutschland wieder tief in die Tasche greifen und von unseren Steuergeldern den Wiederaufbau der Ukraine mitfinanzieren, die Gründe dafür können wir uns alle denken und fragen wird keiner ob wir das spenden möchten. Es wird von unserem Geld einfach bezahlt. Egal ob wir als Staatsbürger im Supermarkt stehen und überlegen müssen wieviel Geld für welche Lebensmittel übrig ist, egal ob Pendler die auf Ihren PKW angewiesen sind, sich den Weg zur Arbeit nicht mehr leisten können, egal ob zwei voll- Verdiener ihren Finanzhaushalt nur stemmen können, wenn sie zusätzlich Sozialhilfe beantragen und vollkommen egal was aus den Menschen wird die endlich ihr Rentenalter erreicht haben und eine Woche später tot umfallen, weil sie immer für alle geschuftet haben, sich selbst aber immer hinten anstellen mussten.“

Nur für Hunde spenden

Sabine Scharein: „Außer für Hunde würde ich eh für niemanden spenden. Um uns schert sich auch keiner. Es kotzt mich schon lange an das an jeden gedacht wird nur nicht an das arbeitende Volk welches alles bezahlt. Also warum noch spenden, wenn wir eh schon für alles drauf zahlen. Wenn wir immer noch spenden willig sind zeigen wir dem Staat das es uns immer noch gut geht. Und das ist ja wohl nicht mehr der Fall.“

Mir zahlt auch keiner die Heizkosten

Antje Malion: „Warum haben Sachspenden wenig Sinn. Ich habe auch schon gespendet (Verbandsmaterial), Geld kann und werde ich nicht spenden, das brauche ich selbst. Denn mir zahlt keiner die hohen Spritpreise und Heizkosten. Ich finde das auch alles schrecklich, aber irgendwann muss auch an unsere Mitbürger gedacht werden. Eine Kuh kann man nicht ewig melken. Ich weiß das meine Einstellung viele nicht gut finden, nicht laut sagen würden (auch wenn sie ähnlich denken), es ist wie es ist.“

Von Michael Prochnow