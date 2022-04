Themen der Woche: Das hat die Leser in dieser Woche besonders bewegt

Boltenhagen/Grevesmühlen

Was ist mit Renate Breitmeier passiert? Seit dem 25. März wird die 69 Jahre alte Urlauberin, die sich mit ihrem Mann in Boltenhagen aufhielt, vermisst. Umfangreiche Suchmaßnahmen haben nichts gebracht. Inzwischen hat die Polizei Zettel verteilt in der Hoffnung, dass jemand die orientierungslose Frau gesehen hat.

Apropos gesehen: Sonntagnacht hat ein Unbekannter das Altpapierlager auf dem Recyclinghof von GER in Neu Degtoe angezündet. Auch wenn die Polizei sich mit Äußerungen bedeckt hält, nach Angaben des GER-Geschäftsführer sei auf den Videos eindeutig eine vermummte Person zu erkennen, die kurz vor 21 Uhr das gelagerte Papier angezündet hat. Nur wenige Minuten später wurde die Feuerwehr alarmiert. Bis 5.30 Uhr dauerte der Einsatz. Der Schaden hält sich in Grenzen dank des schnellen Eingreifens und der Investitionen, die GER nach dem Großbrand auf dem Gelände im Sommer 2015 getätigt hatte.

Apropos Investitionen: Amazon plant den Bau eines Logisikzentrums im künftigen Gewerbegebiet an der A 20 zwischen Upahl und Grevesmühlen. 2024 könnte der Betrieb aufgenommen werden in der sechs Hektar großen Halle. Doch nicht allen Einwohnern gefallen die Pläne, um die Wirtschaft anzukurbeln. Eine Bürgerinitiative wehrt sich gegen das Projekt und verweist auf die negativen Folgen, die der Bau des Mega-Gebäudes, in dem rund 1000 Menschen arbeiten sollen, hätte.

Von Michael Prochnow