Sie heißen, Lotte, Odin, Chico, Myrthe, Frau Schiller und Harald. Die Tiere, die im Roggendorfer Tierheim leben, werden von Leiterin Meike Jaworski und ihren Mitstreitern nicht nur liebevoll betreut und gepflegt, sie versuchen auch alles, um den Tieren

Meike Jaworski; Corona hat sogar dazu geführt, dass Tiere bei uns abgegeben wurden, weil die Besitzer Angst hatten, dass ihre Haustiere die Krankheit übertragen können“. Quelle: Prochnow

eine Zukunft zu geben, ein neues Zuhause im besten Fall. Doch bevor die Tiere vermittelt werden, müssen die Tierheimmitarbeiter oftmals jene Baustellen reparieren, die die Vorbesitzer hinterlassen haben. Bisweilen aus Unerfahrenheit im Umgang mit Tieren, bisweilen waren die Menschen schlichtweg überfordert. „Wir haben hier Hunde, die man versucht hat, mit dem Auto zu überfahren oder zu erschießen, einige sollten eingeschläfert werden. Andere stammen aus Familien, die sich getrennt haben. Corona hat sogar dazu geführt, dass Tiere bei uns abgegeben wurden, weil die Besitzer Angst hatten, dass ihre Haustiere die Krankheit übertragen können“, erzählt Meike Jaworski. „Das alles hat natürlich Spuren hinterlassen bei den Tieren.“

Sozialverhalten lernen die Hunde im Rudel

Meike Jaworski trennt die Hunde, die sich gerade auf ein Tier stürzen. Quelle: Michael Prochnow

So sind nicht nur medizinische Hilfe, Futter und eine Unterkunft gefragt, sondern auch viel Liebe, Geduld und Einfühlungsvermögen. Während Meike Jaworski das erzählt, bricht im Hunderudel auf dem Platz ein Riesentumult aus. Mehrere Hunde stürzen sich auf ein Tier, das herzzerreißend jault. Die Leiterin wirft sich dazwischen, schiebt die Hunde, einige davon haben eine durchaus beachtliche Größe, resolut beiseite und beruhigt das „Opfer“. Sekunden später ist Ruhe eingekehrt. „So ist das im Rudel, sobald einer unten liegt, stürzen sich die anderen auf hin. Hört sich aber schlimmer an, als es ist.“

Ein Schäferhund-Hovawart-Mischling Quelle: Prochnow

Die Tiere, die zuvor viele Jahre allein mit ihren Besitzern gelebt haben, lernen im Rudel wieder Sozialverhalten. Bisweilen sind die Lektionen schmerzhaft. „Aber das gehört nunmal dazu.“ Andere Hunde wiederum leben allein in ihren weitläufigen Zwingern, der schwarze Schäferhund-Hovawart-Mischling zum Beispiel. Ein beeindruckend schönes aber auch ziemlich großes und aktives Tier. „Er sollte eingeschläfert werden“, berichtet die Tierheimleiterin. „Eine Schande für solch ein Tier.“ Der Hund in dieser Größe braucht Führung, klare Strukturen, dann ist er wieder ein treuer Begleiter. „Deshalb werden die Hunde auch nicht gleich vermittelt, wenn sich jemand für sie interessiert. Es gibt vier, fünf Besucher hier im Tierheim, dann folgt eine Probewochenende und dann entscheiden wir zusammen, ob es funktioniert oder nicht.“

Prävention mit Schulklassen und Kindergärten

Helfer kümmern sich um die Tiere in Roggendorf. Quelle: Michael Prochnow

Oft holen die Tierheimmitarbeiter Katzen und Hunde aus verwahrlosten Häusern und Grundstücken. „Diese Tiere haben Glück, weil das Veterinäramt reagieren konnte. Aber wie viele solche Fälle gibt es, von denen wir überhaupt nichts wissen?“ Mitleid allerdings können sich Meike Jaworski und ihre haupt- und ehrenamtlichen Helfer nicht leisten. Denn in Roggendorf ebenso wie in den anderen Tierheimen im Kreis in Dorf Mecklenburg und im Lottihof geht es vor allem darum, den Tieren eine Zukunft zu geben, und – immer wichtiger – Aufklärungsarbeit zu leisten. Jaworskis Vorgängerin in Roggendorf, Annette Herbing, hat in den Jahrzehnten zuvor eine mehr als beachtliche Basisarbeit dafür geleistet. Nun verfügt das Tierheim über ein neues Wirtschaftsgebäude, in dem auch Räume für die Arbeit mit Schulklassen sind. „Es ist sehr wichtig, dass wir den Kindern früh erzählen, was der Umgang mit Tieren bedeutet.“ Je eher, umso besser.

Helferinnen bei der Arbeit im Tierheim Roggendorf. Quelle: Michael Prochnow

Von Michael Prochnow