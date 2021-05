Tierisch: So geht es dem kleinen Muffelwidder „Leo“ inzwischen

Dassow/Holm

Der kleine „Leo“ ist auf einem guten Weg, über den Berg ist das kleine Wildschaf, das auf dem Jägerhof in Dassow/Holm gerade aufgepäppelt wird, aber noch nicht. „Es geht ihm immer besser, aber das er die ersten Tage überhaupt überlebt hat, ist schon ein Wunder“, sagt Steffi Dutschke, die zusammen mit ihrem Mann eine Jagdschule, das Hotel mit Restaurant und Landwirtschaft betreibt. Vor zwei Wochen brachte eine Frau den kleinen Muffelwidder zu ihr, sie hatte das verletzte und hilflose Tier, das vermutlich Anfang Mai geboren worden ist, gefunden.

Alle vier Stunden muss Leo gefüttert werden. Quelle: Michael Prochnow

Steffi Dutschke zieht „Leo“, wie ihr Sohn Carl das Tier getauft hat, jetzt mit der Flasche auf. „Zu Anfang musste er alle anderthalb Stunden trinken, inzwischen sind wir bei vier Stunden.“ Rund um die Uhr übrigens. Dass der kleine Widder, der zu einer Herde Mufflos gehört, die rund um den Dassower See leben, überhaupt noch lebt, hat er auch „Lisa“ zu verdanken. „Lisa“ ist eine Heidschnucke, die auf dem Jägerhof lebt und gerade Nachwuchs hat. Sie hat den Kleinen quasi adoptiert. „Das kommt bei Schafen ziemlich selten vor“, erklärt Steffi Dutschke. „Aber inzwischen sind sie eine richtige Familie, auch die Lämmer von Lisa haben den Kleinen akzeptiert.“

Eine Operation steht noch bevor

Doch zum Happyend fehlt noch eine ganze Menge. Denn „Leo“ hatte, wie eine Untersuchung durch die Tierärztin ergab, schwere Bissverletzungen. Vermutlich hatte ein freilaufender Hund das Lamm angefallen und an den Hinterläufen verletzt. „Er muss auf jeden Fall operiert werden, werden die Därme verletzt wurden. Aber das geht erst, wenn er kräftig genug ist.“ Und dafür fehlen noch ein paar Kilogramm. Auf jeden Fall hat „Leo“ ein neues Zuhause. Und Steffi Dutschke blickt auch schon voraus. „Natürlich bleibt er bei uns, er ist inzwischen an Menschen gewöhnt.“ Dass er schaffen werde, daran glaubt die ganze Familie. Und so munter, wie „Leo“ zwischen den anderen Schafen umhertollt, muss es einfach klappen.

Leo mit seiner Adoptivmutter Lisa. Quelle: Michael Prochnow

Leo ist ein Muffelwidder, der von Steffi Dutschke aufgepäppelt wird Quelle: Michael Prochnow

Von Michael Prochnow