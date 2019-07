Grevesmühlen

Eine Ameise, die sich mit einem Marienkäfer anlegt. Ein Hund, der beim Sprung nach einem Frisbee tiefenentspannt in die Kamera des Fotografen schaut, oder Nilgänse samt Nachwuchs auf einem Teich in Nordwestmecklenburg – ungewöhnliche Tierfotos gibt es immer wieder. Hier haben wir einige veröffentlicht.

Ameisen ringen mit dem Marienkäfer

Insekten sind seine Leidenschaft, Hartmut Groth aus Grevesmühlen hat dieses Foto aufgenommen. Quelle: E-Mail-OZ-Lokalredaktion-GVM

Hartmut Groth aus Grevesmühlen hat die Ameise fotografiert, die sich mit dem Marienkäfer angelegt hat. Folgendes hat er dabei beobachtet: „Sicher hatte sich der Marienkäfer nur nach etwas Ruhe gesehnt, als er sich auf einer Brennessel niederließ. Doch dort waren schon Blattläuse und Ameisen. Und so wurde er von den Ameisen als Feind der Blattläuse angesehen, die den sogenannten Honigtau abgeben. Diesen Honigtau lieben die Ameisen und deshalb beschützen sie die Blattlauskolonien. Blattläuse stehen ja bekanntlich auf dem Speiseplan der Marienkäfer und deshalb versuchten teilweise mehr als zehn Ameisen, den Marienkäfer zu vertreiben. Der zeigte sich jedoch wenig beeindruckt.“ Geholfen hat es jedenfalls nichts, der Marienkäfer erwies sich als zu dicker Brocken.

Nilgänse auf dem Dorfteich in Jeese

Eine Nilgans mit ihren Jungen auf dem Dorfteich in Jeese. Quelle: GVM

Richtig wohl fühlen sich seit einiger Zeit die Nilgänse in der Region. Die Vögel kommen, wie der Name sagt, aus Afrika. Eine Population hat sich auf dem Dorfteich von Jeese niedergelassen, inzwischen gibt es Nachwuchs und die Gewissheit, dass die Neuankömmlinge mittlerweile zum Dorfbild gehören.

Hund als Fotomodel

Das ungewöhnlichste Foto hat unser Fotograf Helmut Strauss geschossen. Bei

British Flair hieß es am Wochenende auf Schloss Bothmer in Klütz Quelle: Helmut Strauss

der Veranstaltung „British Flair“ auf Schloss Bothmer gab es verschiedene Vorführungen, unter anderem zeigten Hundebesitzer, wie ihre Vierbeiner Frisbeescheiben im Flug fangen. Tolles Hobby mit viel Geschwindig- und Geschicklichkeit. Aber das der Vierbeiner mitten im Flug nicht nur den Frisbee fängt, sondern auch entspannt in die Kamera schaut, das kann man wohl nur der nötigen englischen Gelassenheit.

Dreifacher Storchennachwuchs in Warnow

Storch Hermann in Warnow hat Nachwuchs, drei Jungvögel sind in dem Nest. Quelle: Karl-Ernst Schmidt

Apropos Wohlfühlen: Auch wenn die Zahl der Störche in Mecklenburg zurückgegangen ist, Warnow hat „Hermann“, der seit vielen Jahren seinen festen Platz in der Gemeinde hat. In diesem Jahr kam nicht nur rechtzeitig auch das Weibchen an, auch Nachwuchs hat sich eingestellt. Drei Jungstörche müssen verpflegt werden. Stress für die Eltern, gut für die Storchenpopulation in der Region.

