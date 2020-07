Roggendorf

Corona hat auch die Arbeit in den drei Tierheimen in Nordwestmecklenburg kräftig durcheinandergewirbelt. Helfer durften plötzlich nicht mehr ehrenamtlich arbeiten, die Vermittlungen beziehungsweise die Abgabe von Tieren war ein heilloses Durcheinander. Umso erfreulicher, dass zumindest die finanziellen Sorgen der Tierschützer etwas gelindert werden. Der Kreistag hatte 2018 beschlossen, die Tierheime im Nordwestkreis pro Jahr mit 10 000 Euro

Meike Jaworski, Leiterin des Tierheims Quelle: Prochnow

zu fördern. Landrätin Kerstin Weiss ( SPD) übergab jetzt im Tierheim Roggendorf den Förderbescheid für 2020 an die Leiterin Meike Jaworski.

Vier Mitarbeiter hat die Einrichtung, die gerade ihr neues Heim auf der Anlage am Ortsrand von Roggendorf einrichtet. Mithilfe von Fördermitteln und Spenden sind dort Büroräume, Sozialräume für Schulklassen, ein Behandlungsraum und Unterkünfte für die Tier entstanden. Die 10 000 Euro, so die Vorsitzendes des Vereins, der das Tierheim betreibt, Maike Jessen, sollen vor allem für Tierarztkosten verwendet werden, neben Futter einer der größten Posten im Haushalt des Tierheims, das aktuell mehr als 60 Hunde und Katzen betreut.

„Hauptsächlich sind es alte Tiere, die bei uns abgegeben werden. In vielen Fällen wollen oder können die Halter die Tierarztkosten nicht aufbringen“, so die Vereinsvorsitzende. Dann landen sie im besten Fall im Tierheim. Der Verein hofft darauf, einen Tierarzt oder eine Tierärztin gewinnen zu können, der/die ehrenamtlich den Roggendorfern unter die arme greift. Ein neues Behandlungszimmer gibt es im neuen Gebäude. „Wir hatten in der Vergangenheit

Maike Jessen, Vorsitzende des Vereins des Tierheims Roggendorf Quelle: Michael Prochnow

Glück, dass zum Beispiel eine Tierärztin, die im Mutterschutz war, uns unterstützt hat. Vielleicht findet sich wieder jemand, der einspringen kann“, sagt Maike Jessen.

Das Geld, insgesamt sind es 30 000 Euro pro Jahr für die drei Tierheime, ist inzwischen fester Bestandteil des Haushaltes. „Auch 2021 ist dieser Posten bereits im Haushalt eingestellt“, sagt Landrätin Kerstin Weiss. „Das ist ein Zeichen dafür, dass der Kreistag die Arbeit der Tierheime wertschätzt und langfristig unterstützt.“ Der Landkreis beziehungsweise das Veterinäramt nutzt die Heime, um Tiere, die beispielsweise nicht artgerecht gehalten werden, unterzubringen.

Von Michael Prochnow