Tierischer Besuch: Rehkitz liegt im Grevesmühlener Garten

Neu Degtow

Ungewöhnlicher Besuch in einem Eigenheim in Neu Degtow bei Grevesmühlen. am Freitagmorgen entdeckte eine Anwohnerin ein Rehkitz im Garten. Die Frau tat genau das Richtige in dem Moment: Sie rief beim Forstamt an. Von dort gab es Entwarnung. Auch wenn der Fall recht ungewöhnlich sei. Dass Kitze allein seien, sei völlig normal.

Die Ricke befindet sich in Regel in der Nähe und kommt alle paar Stunden zum Säugen vorbei. Auch der Umstand, dass die Kitze sich nicht von der Stelle bewegen, sei natürlich. Das Reh ist ein Fluchttier und in der freien Natur sehr scheu, die Kitze allerdings bewegen sich in den ersten Wochen nach der Geburt nicht von jenem Fleck, an dem das Muttertier es abgelegt hat.

Kitze flüchten bei Gefahr nicht

Dieser natürliche Instinkt führt leider dazu, dass viele Kitze, die im Mai auf die Welt kommen, im Frühjahr den Mähwerken zum Opfer fallen, wenn die Landwirte Heu ernten. Statt zu flüchten, bleiben die Kitze an Ort und Stelle liegen. Deshalb sind inzwischen immer mehr Drohnen im Einsatz, mit denen die Stellen geortet werden, an denen der Nachwuchs liegt.

Für das Kitz in Neu Degtow gilt deshalb auch der Tipp des Forstamtes: Einfach in Ruhe lassen, die Ricke kommt irgendwann vorbei und holt den Nachwuchs ab. Dass die Tiere sich in Wohngebiete wagen, hat übrigens mit der Nahrung des Rehwildes zu tun.

Rehe sind im Gegensatz zu Rot- und Damhirschen, die ihre Nahrung im Wald finden, sogenannte Konzentratsselektierer, in der Jägersprache auch „Nascher“ genannt. Bedeutet: Rehe bevorzugen weiche und frische Knospen wie sie in den Vorgärten vorkommen. So eine Blumenblüte ist eben deutlich schmackhafter als das, was am Waldrand wächst.

Von Michael Prochnow