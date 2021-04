Grevesmühlen

Tierischer Einsatz für die Polizei, am Dienstag hatte sich ein Rehbock ins Grevesmühlener Stadtgebiet verirrt. Das Tier war über die Sandstraße auf das Gelände des Rewe-Marktes gelaufen und kam dort nicht weiter. Die Polizei sperrte daraufhin den Parkplatz, um zu verhindern, dass der Rehbock auf die Straße läuft. Vermutlich war der Rehbock über die Gartenanlage an der Mühle in den Bereich gelangt. Mehrere Stunden sicherte die Polizei das Gelände. Im Laufe des Nachmittages fand das Tier schließlich wieder den Weg aus dem Stadtgebiet heraus.

Jäger erschießt Reh im Wohngebiet

Solche Vorfälle gibt es immer wieder, aber nicht alle enden so glimpflich wie der Fall am Dienstag. Für Aufregung sorgte im Sommer 2014 beispielsweise die Aktion eines Jägers, der mitten im Wohngebiet am Kapellenberg in Grevesmühlen ein Reh erschoss, dass dort seit einigen Tagen umherstreifte. Dort erlegte der Mann das Tier, was nicht nur bei den Anwohnern für reichlich Ärger und Empörung sorgte, sondern auch die Jagdbehörde und die Justiz auf den Plan rief. Denn in bewohnten Gebieten, insbesondere in Wohngebieten, ist der Schusswaffengebrauch verboten. Zuvor hatte die Polizei den Mann gerufen und um Hilfe gebeten, weil das Reh sich dort auf einem verwilderten Grundstück aufhielt. Kurz darauf kehrte der Jäger mit der Waffe zurück und erlegte, das offenbar verletzte Tier. Die Reaktionen auf den Abschuss und die öffentliche Kritik waren so groß, dass der Mann wenige Tage später verkündete, dass er seinen Jagdschein freiwillig abgegeben habe.

Probleme mit Wildschweinen in Boltenhagen

Ärger mit Wildschweinen gibt es regelmäßig im Ostseebad Boltenhagen. Die Anwohner und Kleingärtner, die nahe des Urwalds ihre Grundstücke haben, können ein Lied davon singen, welchen Schaden die Schwarzkittel anrichten, wenn sie auf Futtersuche sind. Der Deich in Tarnewitz zeigt auch deutliche Spuren der Wildschweine, im dortigen Naturschutzgebiet finden die Tiere ebenso wie im Urwald Unterschlupf und Deckung und sind nur schwer zu bejagen.

Von Michael Prochnow