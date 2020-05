Tierischer Gast: Aschenbecher an DRK-Wohnanlage in Grevesmühlen wird zum Nistkasten

Grevesmühlen

Die Stunde der Gartenvögel am vergangenen Wochenende hat ergeben, dass wieder mehr Vögel unterwegs sind. Zahlreiche Hausbesitzer hatten eine Stunde lang die Vögel in ihrem Gärten gezählt.

In der DRK Wohnanlage am Tannenberg in Grevesmühlen brauchten die Bewohner gar nicht bis in den Garten zu gehen, der Aschenbecher an der Eingangstür reichte schon. Denn dort ist eine Kohlmeise eingezogen. Inzwischen wurde die Umnutzung ausgeschildert, in der Wohnanlage geht nun das Gerücht, dass die Kohlmeise in Wahrheit eine Rauchschwalbe sei ...

Andreas Lachmann aus Wotenitz hat uns dieses Foto zugeschickt, vielen Dank dafür.

Von Michael Prochnow