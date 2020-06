Tierisches Kammerkonzert in Grevesmühlener Nikolaikirche

Grevesmühlen

Mit den Lockerungen der Corona-Regeln wird auch der Kulturkalender der Stadt Grevesmühlen wieder ein wenig bunter. Wenn auch größere Veranstaltungen abgesagt werden mussten, so finden zumindest die Grevesmühlener Sommermusiken statt. Seit dem 14. Juni sind sie wieder ein fester Bestandteil im Veranstaltungskalender. Zwei Konzerte fanden bereits in der Nikolaikirche statt, ein drittes folgt am kommenden Sonntag, dem 28. Juni. Insgesamt wird es fünf Veranstaltungen geben.

Am Sonntag wartet ein Kammerkonzert der besonderen Art auf die Besucher. Beginn ist um 18 Uhr. Elke und Wolfgang Fabri (Violinen) sowie Grevesmühlens Kantor Michael Goede (Claviorganum) gestalten ein wahrhaft tierisches Programm: Nicht nur Fux und Biber kommen zu Wort, sondern auch Nachtigall, Kuckuck, Frosch, Henne und Hahn, Wachtel, Katze und Musketier liefern sich in den Kompositionen der Barockkomponisten Fux, Biber und Walther einen musikalischen Wettstreit. Der Eintritt ist frei, die Konzertdauer beträgt etwa 45 Minuten. Am Ausgang wird eine Kollekte erbeten, diese dient zur Deckung der entstehenden Kosten.

Anzeige

Weitere OZ+ Artikel

Von Jana Franke