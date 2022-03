Wismar

Aufgeregt zeigt der kleine Anton auf das Gestell, das im Wismarer Tierpark gerade mit einem Kran hochgehoben wird und für ihn den Anschein hat, als sei es eine überdimensionale Rutsche. Der Zweijährige ist ein ausgesprochener Rutschen-Fan, aber seine Eltern Katrin und Stefan Kändler aus einem kleinen Ort im Südharz müssen ihren Sohnemann enttäuschen, der immer wieder „rutsen“ ruft. „Das ist, glaube ich, keine Rutsche“, raunt Katrin Kändler ihrem Mann zu. Nein, ist es nicht – also zumindest nicht im eigentlichen Sinne. Heruntersausen wird dort aber tatsächlich bald etwas: ein Bob. Die alte Wasserbob-Bahn ist demontiert worden und wird nun durch eine neue ersetzt.

Mit einem Kran ist das neue Gestell des Wasserbobs an die richtige Stelle gehoben worden. Hier werden die Stützen montiert. Quelle: Jana Franke

Tierpark investiert etwa 150 000 Euro

„Wir waren gezwungen, sie zu erneuern“, führt Verwaltungsmitarbeiterin Marina Welsch aus. Alle zwei Jahre überprüfte die weltweit agierende Firma „SunKid Heege GmbH“ mit Hauptsitz in Koblenz den Anfang der 1990er Jahre montierten Wasserbob. „Nun war die Betriebsdauer abgelaufen“, erklärt Marina Welsch. Die Firma kann aufgrund des Alters der Bahn keine Ersatzteile mehr beschaffen. Dasselbe gilt für die Seilbahn am Spielplatz. Auch sie wird in diesen Tagen komplett erneuert. Der Tierparkverein als Betreiber des etwa 17 Hektar großen Geländes investierte in beide neuen Geräte insgesamt etwa 150 000 Euro.

Die Seilbahn wurde ebenso erneuert. Auch sie soll im April in Betrieb genommen werden. Quelle: Jana Franke

Rasante Fahrt für kleines Geld

Vorsichtig jongliert Kranführer Rüdiger Stahnke der Firma Longuet aus Lübeck den oberen Teil der Bobbahn in Richtung des bereits im Boden verankerten unteren Teils. In neun Metern Höhe werden die Kinder später im Einsitzer-Bob rückwärts per elektrischer Seilwinde hochgezogen, um dann mit einer Geschwindigkeit von 40 km/h wieder herunterzusausen. Sechs Meter weit fliegen sie ins Wasser – ein Riesenspaß, der schon seit Jahren beliebt ist. Einen Euro zahlen die Kids für die rasante Fahrt ins Wasserbecken. Das ist allerdings noch trockengelegt. Nicht nur die „Rutse“, sondern auch der Matsch ziehen die Blicke von Anton an. Wie gern würde er dort jetzt mit Gummistiefelchen reinstampfen, erzählt Mama Katrin lachend.

Neun Meter hoch ist der Wasserbob - hier aus etwa fünf Metern Höhe fotografiert. Noch ist das Wasserbecken trocken. Doch schon bald wird es mit Wasser aus der naheliegenden Köppernitz aufgefüllt. Quelle: Jana Franke

Aus den jetzt noch vorhandenen kleinen Pfützen im Becken soll mit der Fertigstellung des Bobs ein kleiner See werden. „Wir ziehen das Wasser aus der Köppernitz“, umschreibt Marina Welsch. Zwölf Stunden dauert es, bis die „Wanne“ vollgelaufen ist. 30 Zentimeter tief wird das Wasser im Becken sein, in dem in diesem Jahr auch wieder die beliebten Tretboote fahren werden.

Video: So entsteht die neue Wasserbob-Bahn im Wismarer Tierpark

Freigabe für Anfang April geplant

Projektleiter Holger Hasselberg aus dem Wismarer Tierpark und das Trio der Firma SunKid – Elmar Phasen, Jürgen Heller und Michael Schröder – ziehen die letzten Bolzen an der Bobbahn fest. „Das Schwierige waren eigentlich die Fundamente. Da sie sich mit den Jahren gesetzt hatten, mussten sie zum Teil erneuert werden“, erklärt Elmar Phasen. Bis Samstag ist die Firma noch im Einsatz. Genutzt werden kann die Attraktion dann aber noch nicht. „Seilbahn und Wasserbob müssen erst vom TÜV abgenommen werden“, sagt Marina Welsch. Anfang April könnte beides eingeweiht werden. „Zu Ostern ist beides auf jeden Fall einsatzbereit“, blickt sie voraus.

Michael Schröder (l.) und Elmar Phasen montieren das Gestell des neuen Wasserbobs. Im April soll die neun Meter hohe Attraktion in Betrieb gehen. Quelle: Jana Franke

Kleine Osterfeier mit kleinen Überraschungen

Apropos Ostern: Vor Corona war es Tradition im Wismarer Tierpark, dass Kinder dort auf Ostereiersuche gehen konnten. Bis zu 1000 Tüten mit allerlei Süßigkeiten versteckten die Tierparkmitarbeiter. „Ich habe sie meist schon im Oktober, November besorgt“, berichtet Marina Welsch. Zwei Jahre musste die Tradition nun schon coronabedingt auf Eis gelegt werden. Auch die jetzigen Inzidenzen sorgen eher für Unsicherheit als für Mut für eine Fortsetzung der Tradition. „Wir haben uns entschieden, Ostern mit den Kindern in kleiner Form zu feiern“, verkündet Marina Welsch. Sie bekommen an der Kasse eine kleine, süße Osterüberraschung. Bis dahin ist dann auch die neue Scooterfläche fertig. Die wurde vom Außenbereich am Eingang an den Spielplatz verlegt. Derzeit wird die Fläche gepflastert.

Die Scooterfläche wird in den Tierpark verlegt - derzeit laufen die Arbeiten dafür. Zuvor befand sie sich vor dem Eingang. Quelle: Jana Franke

Von Jana Franke