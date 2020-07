Wismar

Am Mittwoch, 22. Juli, haben alle Kinder bis zum 14. Lebensjahr in der Zeit von 9 bis 18 Uhr freien Eintritt in den Wismarer Tierpark. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und der Landeszooverband laden die Mädchen und Jungen am Landeszootag zu einem kostenfreien Besuch ein.

17 Hektar großes Gelände

Dazu wird um 9 Uhr auch der Umweltminister Till Backhaus erwartet. Gemeinsam mit zwei Kindergartengruppen wird er über das 17 Hektar große Gelände geführt zu Rot- und Damhirschen, Mufflons und Wisenten, imposanten Straußen und flinken Nasenbären. Seitdem Waschbären und Füchse in einem gemeinsamen Gehege leben, ist dort einiges zu beobachten. Sehenswert sind auch die Alpakas und Nandus oder die turbulenten Präriehunde.

Auch Damwild und Rehe sind im Tierpark zu sehen. Quelle: Kerstin Schröder

Laienzirkus gibt Vorstellung

Tierpark-Mitarbeiter bieten Schaufütterungen an. Um 10.30 Uhr gibt ein Laienzirkus, der zurzeit in den Planwagen zu Gast ist, auf dem Spielplatzgelände eine Vorstellung.

Laut Tierpark-Direktor Michael Werner gibt es ab 12 Uhr sowie ab 15 Uhr ein ähnliches Programm mit einer Führung und mehreren Fütterungen. Wer Lust darauf hat, sollte sich dann rechtzeitig an der Mäusestube einfinden.

Danke für Geduld in Corona-Zeit

Die Kinder mussten in den vergangenen Monaten coronabedingt erhebliche Einschränkungen hinnehmen, vor allem weil ihre Kitas und Schulen geschlossen waren. „Das war für die Kinder wie für die Eltern oft nicht einfach. Der kostenfreie Eintritt am Landeszootag ist ein kleines Dankeschön für die Geduld und die besonderen Anstrengungen in den letzten Monaten. Und er soll den Kindern in unserem Land die Zoos und Tierparks näherbringen“, sagt Ministerpräsidentin Schwesig. „Denn da kann man etwas lernen.“

