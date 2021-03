Dassow

Der Termin steht erst einmal: 1. Mai. Dann soll der Erlebnis- und Tigerpark in Dassow in die Saison 2021 starten. So will es Familie Farell, die den einzigen Raubtierpark in Deutschland betreibt. Ursprünglich hatte sie vor, ab 28. März wieder Besucher zu begrüßen. Doch nun bedauert sie: „Aufgrund des Ergebnisses des Corona-Gipfels der Bundesregierung müssen wir schweren Herzens unseren Saisonstart auf den 1. Mai verschieben.“ Die Entscheidung sei schwer gefallen: „Wir sind traurig und deprimiert.“

Familie Farell und ihre Beschäftigten haben bereits viel Arbeit, Zeit und Geld in die Vorbereitung der Saison gesteckt. Doch noch herrscht Unsicherheit, sagt Monica Farell. Die 60-Jährige und ihr Bruder René (58) sind die Geschäftsführer des Tigerparks. Sie fragen sich: Welche Corona-Regeln werden wann gelten? Welche Sieben-Tage-Inzidenzen wird es geben? Davon wird vieles abhängen.

Hoffnungen der Familie Farell zerstört

In Mecklenburg-Vorpommer dürfen die Außenbereiche von Zoos und Tierparks seit dem 8. März wieder öffnen, wenn an drei aufeinanderfolgenden Tagen die Sieben-Tages-Inzidenz in MV die Schwelle von 100 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner nicht überschreitet. Mit dem Beschluss für einen scharfen Lockdown zu Ostern wurden aber die Hoffnungen der Familie Farell zerstört. In normalen Jahren kommen an den Feiertagen besonders viele Gäste aus nah und fern. Sie sind für den Tigerpark ein Höhepunkt im Frühjahr.

Das macht die Brücke möglich: ein Raubtier von unten sehen, ohne dass es das letzte Mal war. Quelle: privat

René Farell sagt: „Was wir in den nächsten Monaten dürfen, wissen wir noch nicht.“ Ein Problem, das der Geschäftsführer sieht: Noch ist der Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern eingeschränkt. Tagesgäste dürfen derzeit nicht ins Land. Die Planungssicherheit fehlt für die Betreiber des Tigerparks – wie bei vielen Selbstständigen, die von wechselnden Corona-Bestimmungen in Mecklenburg-Vorpommern betroffen sind.

Bereits Mitarbeiter eingestellt und Ware gekauft

Einfach abwarten, ist für die Betreiber des Erlebnis- und Tigerparks in Dassow keine Alternative. Sie wollen den Besuchern viel bieten – auch neue Attraktionen. Und ein Unternehmen wie das ihre kann nicht einfach von heute auf morgen in eine neue Saison starten. Sie muss vorbereitet werden.

Die Farells haben wieder Mitarbeiter eingestellt und Ware für die Gastronomie gekauft. Den Besuchern werden sie eine neue Attraktion bieten. Monica Farell kündigt an: „Man hat bei uns die Möglichkeit, eine Raubkatze von unten zu sehen, ohne dass es das letzte Mal ist.“ Das gelingt Familie Farell mit einer neuen Brücke mit gläsernem Boden, die in drei Metern Höhe von einem Gehege in ein anderes führt. Darunter können Gäste des Tigerparks stehen. „Leute können dabei sein, wenn eine Raubkatze rübergeht“, kündigt Monica Farell an.

Graffiti des Berliner Rappers Kontra K schmücken jetzt ein Gehege im Tigerpark in Dassow. Dort lebt Löwe Liam. Quelle: Jürgen Lenz

Ebenfalls neu im Erlebnis- und Tigerpark: ein großes Graffiti. Der Musiker Kontra K hat es gesprayt. Der deutschlandweit bekannte Rapper aus Berlin übernahm vor vier Jahren die Patenschaft für die Tigerin Elsa. Monica Farell lobt ihn. Sie sagt: „Er kommt uns immer noch besuchen. Er ist wirklich treu.“

Verein unterstützt den Tigerpark

Unterstützung kommt auch vom Verein Freunde des Tigerparks. Er hat Gitter für ein Gehege gesponsert. Es wird ausgebaut. „Wir planen auch, zusätzliche Bänke aufzustellen, von denen aus man die Tiere beobachten kann“, kündigt Monica Farell an. Für 2022 plant die Familie ein neues Gehege für Elsa.

Die Mitarbeiter des Erlebnis- und Tigerparks in Dassow lernten im vorigen Jahr mit Corona-Bestimmungen umzugehen. Als keine Vorstellungen im Rundgebäude möglich waren, bot sie Führungen an. Monica und René Farell stellten den Besuchern die Raubkatzen, Alpakas und die anderen Tiere vor, die auf dem fünf Hektar großen Gelände leben. Unterwegs erzählen die beiden Tiertrainer viel Wissenswertes über die Raubkatzen und die Geschichte des Erlebnisparks, den ihr Vater Dieter Farell im Mai 2003 am Rand des Gewerbegebiets Holmer Berg eröffnete.

Die Führungen im vorigen Jahr kamen gut an. Zahlreiche Besucher erlebten sie. So wurde die Saison 2020 trotz Corona-Bestimmungen doch noch eine gute Saison für alle Beteiligten. Das hofft Familie Farell auch für dieses Jahr. Eines stehe fest: Sie wird die Eintrittspreise nicht erhöhen.

