René Farell arbeitet an seinem 58. Geburtstag. „So ist das in einem solchen Unternehmen“, sagt der Tiertrainer, der zusammen mit seiner Schwester Monica die Geschäfte des Erlebnis- und Tigerparks in Dassow führt. Der Familienbetrieb setzt seit Jahren darauf, die Besucher persönlich zu betreuen. So kommt er relativ glimpflich durch die Corona-Zeit, obwohl die 18. Saison erst am 21. Mai starten konnte – und nicht wie sonst im März. Die besucherstarken Oster- und Pfingstferien waren schon vorbei.

Trotz Corona-Abständen und Hygieneregeln ist der Kontakt des Publikums zu den Tiertrainern enger als zuvor. Die Ursache: Weil das öffentliche Tigertraining in einem Rundbau nicht möglich ist, führen Monica und René Farell die Besucher zu den Raubkatzen, Alpakas und anderen Tieren, die auf dem fünf Hektar großen Gelände leben. Unterwegs erzählen die Chefs viel Wissenswertes über Tiger, Löwen und die Geschichte des Erlebnisparks, den ihr Vater, der legendäre Raubtiertrainer Dieter Farell, im Mai 2003 am Rand des Gewerbegebiets Holmer Berg eröffnete. Es ist er bis heute der einzige Tigerpark in Deutschland. Zu Beginn der Führung erklärt Monica Farell den Besuchern: „Im Moment leben hier zehn Tiger, fünf Löwen und allerlei andere Tiere, die ich Ihnen gleich vorstellen werde.“

Kontakt zum Publikum jetzt noch enger

„Der Kontakt des Publikums zu uns ist jetzt noch enger“, sagt René Farell. Die Führungen seien sehr beliebt. Das bestätigt seine Schwester. Sie sagt: „Sie kommen sehr gut an.“

Bei der Führung geht eine Ziege zur Besuchergruppe. Quelle: Jürgen Lenz

Erwachsene und Kinder folgten den Tiertrainern, hören aufmerksam zu, erleben eine Vorführung mit Tigerin Elsa, sind begeistert, als eine Raubkatze hochspringt, um mit ihren Tatzen ein großes Stück Fleisch herunterzuholen. „Uns gefällt es“, sagt Günther Schubert. Der Oldenburger ist mit seiner Familie nach Dassow gefahren, um schöne Stunden im Erlebnis- und Tigerpark zu erleben.

Öffnungszeiten und Eintrittspreise Bis 25. Oktober öffnet der Erlebnis- und Tigerpark in Dassow täglich von 10 bis 18 Uhr. Die letzten Führungen starten um 15.30 Uhr. Die Eintrittspreise: Erwachsene 11,90 Euro, Kinder von drei bis 14 Jahre 9,90 Euro, Familienkarte für zwei Erwachsene und zwei Kinder 39,90 Euro. Für Senioren, Behinderte, Gruppen und weitere Familienmitglieder gelten vergünstigte Preise. Kontakt: Erlebnis- und Tigerpark Dassow, Gewerbestraße 35-53, Telefon 038826/88180, E-Mail info@tigerpark.de.

Vor einigen Wochen hätte er das nicht gedurft, denn Tagesausflüge nach Mecklenburg-Vorpommern waren nicht erlaubt. Monica Farell spricht aus, was viele Touristiker, Unternehmen und Kulturschaffende in Nordwestmecklenburg denken: „Für uns war schwierig, dass auch die Lübecker nicht kommen konnten. Sie sind doch hier in der Region wie Einheimische.“

Das Verbot und der späte Saisonbeginn sind die Hauptursachen dafür, dass in diesem Jahr rund ein Drittel weniger Besucher im Erlebnis- und Tigerpark waren. In den Vorjahren kamen zwischen 30 000 und 35 000.

Kinder vergnügen sich auf einem Spielplatz. Quelle: Jürgen Lenz

Jetzt sind die Lübecker wieder da, was ein Blick auf die Kennzeichen der vielen Autos deutlich macht, die vor dem Erlebnis- und Tigerpark stehen. Angereist sind an diesem Tag auch Gäste aus Wismar, Ostholstein, Hildesheim, Celle, Nordwestmecklenburg, Köln, Ostvorpommern und dem Salzlandkreis in Sachsen-Anhalt.

Geschäftsführerin Monica Farell (60) führt Gäste des Erlebnis- und Tigerparks. Sie können sich mit einer lebensgroße Löwenfigur fotografieren lassen. Quelle: Jürgen Lenz

Vor den Führungen und danach vergnügen sich Mädchen und Jungen auf dem großen Spielplatz des Tigerparks. Auf die Hüpfburg dürfen wegen der Coronaregeln maximal zwei Kinder.

Kommen die Betreiber finanziell über die Runden? „Ja“, antwortet Monica Farell. Die Familie steht wirtschaftlich nicht nur auf einem Bein. Sie betreibt eine Spedition, einen Futtergroßhandel für Zoos und einen Naturfutterladen. Normalerweise beschäftigt sie im Tigerpark zwölf Männer und Frauen. Diesmal sind es acht. Eine Ursache des Rückgangs: Der Mitmachzirkus kann wegen der Abstandsregeln zurzeit nicht öffnen.

Monica Farell bedauert das. Dann sagt sie: „Etwas Positives: Wir haben ungeplanten Hundenachwuchs.“ Ein spanischer Wasserhund und eine Zwergpudeldame sind sich offenbar näher gekommen. Jetzt leben im Tigerpark sechs Spanische-Wasserhund-Zwergpudel-Mischlinge. Monica Farell trainiert sie für eine unterhaltsame Hundeshow.

