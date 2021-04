Grevesmühlen

Auch in diesem Jahr treffen sich die Motorradfahrer der Region am 1. Mai in Grevesmühlen zum traditionellen Biker-Gottesdienst. Los geht es mit Abstand und Maske um 10 Uhr an der St. Nikolai-Kirche. Gestaltet wird er von Mitgliedern der Flaming Stars Feuerwehr Biker, den Motorrad-Feuerwehrleuten aus Nordwestmecklenburg, sowie von Pastor Dirk Greverus und Pastorin Maria Harder.

Die Flaming Stars hatten sich 2009 gegründet. Ihre Motivation nach eigenem Bekunden: Erfahrungsaustausch, nette Leute, Spaß haben in der Freizeit, Gespräche über die Feuerwehr und etwas Gutes tun. Mitgliedsbeiträge werden nicht erhoben, aber wenn sie bei Veranstaltungen Geld einnehmen, wird es einem guten Zweck zugeführt.

Und so führt die Tour der 300 Biker im Jahr 2017 nach dem Gottesdienst weiter über Klütz und Boltenhagen in Richtung Schwerin. Auf dem Lottihof in Seefeld, wo sich ein Verein um die Pflege alter Tiere kümmert, übergaben die Biker eine Spende.

Von Juliane Schultz