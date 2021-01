Wedendorf

Das Porträt von Ernst Törber lag in einer Zigarrenkiste zusammen mit weiteren Fotos – auf einem Teschower Bauernhof in der Mecklenburgischen Schweiz.

Es wäre wohl kaum aufgefallen, hätte es nicht die Beschriftung auf der Rückseite gegeben: „Mit der Titanic untergegangen (1912) Törber aus Pieverstorf“. Nur deshalb ist heute ein Foto von Ernst Törber bekannt.

Aus Wedendorf in die Welt

Auch wenn die Familie später im mecklenburgischen Pieverstorf lebte, stammt Ernst Törber aus dem Nachbardorf Wedendorf am Wedendorfer See, ganz in der Nähe von Grevesmühlen. Er hatte einen vier Jahre jüngeren Bruder – Wilhelm. Vater Johann arbeitete auf dem Gut der Grafenfamilie von Bernstorff als Holzwärter, vermutlich lernten auch Ernst, der Gärtner war, und Wilhelm, der als Diener arbeitete, hier ihre Berufe. Doch die beiden Söhne zog es fort: Wilhelm arbeitete später als Butler beim Hamburger Bankier Paul Moritz Warburg, der 1902 als Bankteilhaber nach Amerika ging und Initiator zur Errichtung der Federal Reserve Bank wurde. Wilhelm blieb in Warburgs Diensten und begleitete seinen Dienstherren.

Dritte-Klasse-Passagier starb beim Untergang

Ernst hingegen lebte eine Zeit lang in Großbritannien. Als er am 10. April 1912 als Dritte-Klasse-Passagier auf der „Titanic“ eincheckte, lebte er in der 112 Walton Street in Kensington. Vermutlich wollte er seinem Bruder in die USA folgen. Überlieferungen zu Törbers Zeit auf der „Titanic“ konnten nicht gefunden werden. Der damals 41-Jährige starb bei der Katastrophe. Seine Leiche, falls sie nach dem Untergang geborgen wurde, wurde nicht identifiziert.

„Titanic“-Relief-Fund zahlte 40 Pfund an den Vater

Sein Vater Johann Törber, im April 1912 betagte 80 Jahre alt und vollkommen blind, erhielt bedingt durch den Tod seines Sohnes aus dem „Titanic“-Relief-Fund 40 Pfund ausgezahlt. Grund: Sein Sohn war als Unterstützer ausgefallen. Der Bruder Wilhelm Törber forderte vor dem New York District Court ein Jahr nach dem Untergang von der White Star Line erfolglos 25 000 Dollar für den Tod seines Bruders und 1000 Dollar für das verloren gegangene Gepäck.

Vater verstarb 1925 in Pieverstorf

Johann Törber blieb noch viele Jahre mit den Grafen von Bernstorff verbunden. Als er am 11. Dezember 1925 im Alter von 93 Jahren in Pieverstorf bei Grevesmühlen verstarb, ehrte ihn Hermann Graf von Bernstorff mit dem folgenden, in der „Grevesmühlener Zeitung“ veröffentlichten Nachruf: „Er hat meinem Großvater und Onkel fast 50 Jahre lang mit seltener Treue und Aufopferung gedient, bis er das Augenlicht verlor und in den Ruhestand treten musste. Seitdem hat er sein schweres Leiden mit rührender Geduld und festem Gottvertrauen getragen, der ganzen Gemeinde ein ehrwürdiges Vorbild. Mir und allen Bernstorffs, die ihn kannten, wird seine frische Persönlichkeit, der muntere Klang seines Hornes, seine helle Stimme, mit der er bei Großvaters Jagden seine Treiberwehr führte, immer zu den schönsten Erinnerungen gehören. Für die treue Anhänglichkeit, mit der er uns allen zugetan war, werden wir ihm stets ein dankbares Andenken bewahren.“ Einen Hinweis auf seinen beim „Titanic“-Unglück gestorbenen Sohn Ernst gibt es nicht.

