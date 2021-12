Tödlicher Unfall auf der A 20: Betrunkener rammt Auto mit 248 Km/h

Wismar/Grevesmühlen

Nach dem schweren Unfall mit zwei Toten auf der A 20 hat die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben gegen den Unfallfahrer. Der Man soll nach Angaben der Ermittler einen Skoda Fabia mit 248 Stundenkilometern gerammt haben. Die beiden Insassen des Kleinwagens, das auf der rechten Fahrspur unterwegs war, hatten keine Chance. Der Vorfall ereignete sich Anfang August.

Die Staatsanwaltschaft begründet die Anklage gegen den 30 Jahre alten Mann mit dem Verdacht der Trunkenheit im Verkehr, der fahrlässigen Tötung, der fahrlässigen Körperverletzung, der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie des verbotenen Kraftfahrzeugrennens.

Dem Mann wird zur Last gelegt, am 2. August gegen 0.40 Uhr unter erheblichem Alkoholeinfluss den Crash verursacht zu haben. Er kam den Ermittlungen zufolge über die A 1 aus Richtung Hamburg und bog dann auf die A 20 in Richtung Osten ab. Zeugenaussagen zufolge soll er dabei mehrfach nach rechts von der Fahrspur abgekommen sein und beinahe die Leitplanke kollidiert haben. Aufgrund seines Fahrverhaltens wurde er auf dem Parkplatz „Auf dem Karkfeld“ nahe der Landesgrenze zwischen Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern einer Polizeikontrolle unterzogen. Dabei beteuerte er, keinen Alkohol getrunken zu haben, eine Atemalkoholmessung lehnte er ab. Sein Fahrverhalten begründete er mit Schlafmangel.

Anschließend setzte er seine Fahrt in Richtung Wismar fort. Auf Höhe der Autobahnbrücke „Triwalker Graben“ südlich von Wismar ereignete sich dann der tragischer Unfall. Die Staatsanwaltschaft geht nach dem Ergebnis der Ermittlungen davon aus, dass der alkoholbedingt fahruntüchtige Angeschuldigte dabei mit einer Höchstgeschwindigkeit von 248 km/h ungebremst auf den Skoda Fabia aufgefahren ist.

Von Michael Prochnow